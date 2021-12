Eigentlich ist eher die deutsche Sprache für zusammengesetzte Substantive bekannt, während Spanier solche Ausdrücke oft mit vielen kurzen Worten umschreiben: Ein „Weihnachtsmarktverkaufsstand“ wird zum puesto de venta en el mercadillo de navidad (Mallorquiner sagen zu den Ständen einfach tenderetes).

Aber es gibt sie auch im Spanischen, die zusammengesetzten Substantive. Zum Beispiel beim Lästern über andere Gesellschaftsgruppen. Der Ausdruck perroflautas ist ein Prachtexemplar. Er setzt sich aus perro (Hund) und flauta (Flöte) zusammen und bezieht sich auf Menschen, die – oft mit ihrem Hund und Flöte spielend – auf der Straße um Geld betteln. Um ein echter perroflautas zu sein, braucht man aber weder Hund noch Instrument. Man kann auch auf den Autokreuzungen von Palma jonglieren. Hauptsache man sieht alternativ verlottert aus und sch***t auf das angebettelte Establishment.

Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Batterie an Ausdrücken für verschiedene Formen des Spießertums. Da gibt es die ecopijos, – von eco (öko) und pijo (Spießer, spießig) –, die man mit „Ökospießer“ übersetzen könnte. Mit den pijoprogres (von progresista = linksprogressiv) gibt es sicher eine Schnittmenge. Ebenso zu den pijipis (der Zusammensetzung aus pijos und Hippies, also den Hippie-Spießern). Alle schwafeln von Sozialverträglichkeit, und vergessen dabei, dass sich nicht alle das 25-Euro-Shampoo aus dem Bioladen leisten können.

Auch wenn es kein zusammengesetztes Substantiv ist, passt der Ausdruck los cayetanos gut in diesen Zusammenhang. Es ist die zumindest ursprünglich abfällig gemeinte Bezeichnung für rechtskonservative Spießer, die in Modeklamotten rumlaufen, Golf spielen und zu Pandemiezeiten Designermasken mit spanischer Flagge aufsetzen. Dabei sind Cayetano oder Cayetana in traditionellen spanischen Familien beliebte Vornamen. Und Cayetano Rivera Ordóñez – Stierkämpfer und Model – sowie die PP-Politikerin Cayetana Álvarez de Toledo aktuelle Vorzeigebeispiele für den estilo cayetano.

Den Ausdruck terraplanistas – von tierra (Erde) und plano (flach, eben) – für Menschen, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, gab es schon vor der Pandemie. Jetzt ist er wieder in Mode gekommen, weil er eben auch allgemein jene Wissenschaftsleugner bezeichnet, zu denen nun auch viele Impfgegner (los antivacunas) gehören, die zumindest teilweise auch diversen Verschwörungstheorien (teorías de conspiración) anhängen.