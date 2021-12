Den spanischen Ausdruck el párpado (das Augenlid) benutzen wir eher selten. Er gehört zu jenem gehobenen Wortschatz, mit dem man als Sprachschüler mächtig Eindruck schinden kann. Stellen Sie sich doch einmal vor, Sie haben eine mündliche Spanischprüfung. Und zu Beginn reiben Sie sich die Augen (frotar los ojos) und merken an: Disculpe, desde esta mañana me está molestando el párpado izquierdo. Es como un picor agudo cerca de las pestañas. Espero que no sea una blefaritis. (Entschuldigen Sie, seit heute Morgen macht mir mein linkes Augenlid zu schaffen. So ein akuter Juckreiz in Wimpernnähe. Ich hoffe, dass es keine Augenlidentzündung ist.) Der Prüfer wird sprachlich so beeindruckt sein, dass Sie sicherlich nicht durchfallen werden, auch wenn Sie den Rest der Zeit nur Blödsinn stammeln und sich die Augen reiben.

Aber zurück zum párpado. Er liefert uns auch ein Verb, dass uns in einer ganz alltäglichen Situation begegnen kann. Im wörtlichen Sinne bedeutet parpadear „blinzeln“ oder „zwinkern“, was ja in beiden Fällen damit zu tun hat das Augenlid zu schließen oder halb zu schließen. Im weiteren Sinne bedeutet parpadear aber auch „flackern“ – zum Beispiel in Beziehung auf einen Bildschirm – oder „blinken“ in Bezug auf ein LED-Lämpchen (una luz led / un piloto). Und hier kommt die Sprachprüfung, vor die Sie der Alltag stellen kann: Ihr Internet zu Hause streikt. Selbstverständlich prüfen Sie alle Verbindungen (controlar las conexiones), doch auch nach dem Aus- und Anstellen des Routers (apagar y volver a encender el rúter) geht das WLAN (el wifi) nicht. Sie rufen bei Ihrem Provider an und werden selbstverständlich aufgefordert, die Verbindungen zu checken und den Router aus- und einzuschalten. (Ya lo hice dos veces antes de llamar. = Das habe ich schon zweimal vor dem Anrufen gemacht.) Das könnte Sie interessieren: Sprache "Ampelkoalition" geht auf Spanisch so Sprache So sagt man "saurer Regen" und "Vulkanausbruch" auf Spanisch Sprache So lästern Sie - auf Spanisch und ohne Spoiler - über "Haus des Geldes" Anschließend beginnt der servicio técnico (technische Dienst) mit ein paar Tests, während Sie am Telefon ansagen müssen, welche Lämpchen leuchten oder nicht: El piloto del wifi está encendido en rojo, ahora ha cambiado a verde. (Das WLAN-Kontroll-Lämpchen leuchtet rot, jetzt hat es auf Grün gewechselt.) Und dann bekommt das Verb parpadear seinen großen Auftritt: La luz amarilla con las letras PON está encendida pero está parpadeando. (Das gelbe Lämpchen mit der Beschriftung PON ist an, aber es blinkt.) Está cambiando de un parpadeo rápido a un parpadeo lento y ahora la luz es constante. (Es wechselt von einem schnellen Blinken auf ein langsames Blinken, und jetzt leuchtet das Lämpchen konstant.) Wortschatz: el ojo - Auge

la pestaña - Augenwimper (auch die einzelnen "Tabs" in einem Bildschirmfenster heißen "pestañas")

abrir en una nueva ventana/ pestaña - in einem neuen Fenster/ Tab öffnen

el párpado - Augenlid

parpadear/ pestañear - zwinkern, blinzeln, mit dem Auge zucken

sin parpadear/ sin pestañear - ohne mit der Wimper zu zucken

la córnea - Hornhaut (des Auges)

la esclerótica - Lederhaut, Sclera (das Weiße im Auge, "la parte blanca del ojo")

el iris - Iris

la pupila - Pupille

el cuerpo ciliar - Glaskörper

el cristalino (la lente) - Linse

la retina - Netzhaut

la conjuntiva - Bindehaut

la conjuntivitis - Bindehautentzündung

Ojo! - Vorsicht!

Viajar está permitido, pero ojo, si te contagias allí tendrás que hacer cuarentena dónde te pille. - Reisen ist erlaubt, aber Vorsicht, wenn du dich dort ansteckst, musst du die Quarantäne machen, wo du dich gerade aufhältst.

tener ojo - vorsichtig sein, aufpassen

hacer guiños - Zeichen machen, Andeutungen machen, zwinkern

tener ojeras - Augenringe haben

no pegar ojo - kein Auge zumachen, nicht schlafen können

Estoy muy preocupado por mi hermana. No he pegado ojo toda la noche. - Ich mache mir sehr viele Sorgen um meine Schwester. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan.

a ojo - nach Augenmaß

echar un ojo a algo - einen Blick (auf etwas) werfen, sich etwas anschauen