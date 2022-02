Wer mit dem Bus vom Flughafen nach Palma de Mallorca reinfährt, kommt unweigerlich an der Haltestelle Grandes Almacenes vorbei – auf Katalanisch lautet die Ansage Grans Magatzems. Einzeln übersetzt würden die Worte mit „große Lager“ übersetzt. Aber als zusammenhängender Ausdruck bedeutet el gran almacén so viel wie „Kaufhaus“ oder „Warenhaus“. Auf Mallorca gibt es nur ein Unternehmen, das diese Bezeichnung verdient. Folgerichtig hält der Bus hier am Kaufhaus El Corte Inglés.

Nur am Rande sei hier erwähnt, dass der Name El Corte Inglés – übersetzt „der englische Schnitt“ – daher stammt, dass das gesamte Unternehmen ursprünglich aus einer kleinen 1890 gegründeten Schneiderei (la sastrería) in Madrid erwuchs. Erst ab den 1930er-Jahren wurde daraus nach und nach das erste spanische Kaufhaus. Klassische Großgeräte für den Haushalt Eine ganze Etage in solchen grandes almacenes ist meist mit electrodomésticos (Elektrogeräte, Haushaltsgeräte) gefüllt. In der inzwischen etwas angestaubt klingenden Warenhaussprache werden die klassischen Großgeräte für den Haushalt als la línea blanca (weiße Linie / Reihe) bezeichnet. Auf Spanisch hört man diesen Ausdruck noch ab und zu. Dass man zu den Küchengeräten auch auf Deutsch einmal „weiße Ware“ gesagt hat, wissen wohl nur noch die wenigsten. Die línea blanca besteht klassischerweise aus Kühlschrank (la nevera, el frigorífico), Gefrierschrank (el congelador), Waschmaschine (la lavadora), Geschirrspüler (el lavavajillas), Herd (la cocina), Ofen (el horno) und Mikrowelle (el microondas). Auch die Dunstabzugshaube (la campana extractora), die Klimaanlage (el aire acondicionado), der Ventilator (el ventilador) und elektrische Heizkörper (el radiador) gehören zur línea blanca. Im Gegenzug dazu gab es auch die línea marrón (braune Ware), die nicht für die Küche (la cocina), sondern eher fürs Wohnzimmer (el salón) gedacht war – der Fernseher (el televisor), der Radioempfänger (la radio), die Stereoanlage mit ihren Lautsprechern (la cadena de música con altavoces). Die línea gris (graue Produktlinie) bezeichnete in den 80er-Jahren noch Heimcomputer (los ordenadores), Drucker (las impresoras) und Faxgeräte (los faxes).