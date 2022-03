Das Gespräch beginnt meist mit der harmlosen Frage: ¿Bebes el agua del grifo? (Trinkst du das Wasser aus dem Wasserhahn?) Und dann folgt fast zwangsweise eine Diskussion, auf die Sie kein Sprachkurs der Welt vorbereitet, die Sie aber als Mallorca-Resident mehrmals im Jahr führen müssen. Diese Vokabeln lohnen sich also. ¡Vamos, ahí va! (Also, es geht los!)

Alles könnte zum Beispiel so beginnen. Sie sind bei einer Freundin zu Besuch und fragen: ¿Tendrías un vaso de agua? (Hättest du ein Glas Wasser?) Als gute Gastgeberin stellt Ihre Freundin jetzt die entsprechenden Nachfragen: ¿Fría o del tiempo? (Kalt oder Zimmertemperatur?) ¿Con gas o sin gas? (Mit oder ohne Kohlensäure?) ¿Con limón, con hielo? (Mit Zitrone, mit Eis?) Und Sie mögen antworten: Da igual, puede ser del grifo. Es para tomarme mi medicina. (Ist egal, kann aus der Leitung sein. Es ist, um mein Medikament zu nehmen.)

Was ist so schlimm am Kalk?

Da der Reizbegriff agua del grifo gefallen ist, wird Sie jetzt niemand fragen, warum Sie Medikamente nehmen müssen und ob Sie krank sind. Stattdessen kommt jetzt garantiert die bebes-agua-del-grifo-Frage mit der anschließenden Warnung: ¡Ojo, que el agua de Mallorca tiene mucha cal, eh! (Vorsicht, das Wasser auf Mallorca ist sehr kalkhaltig.) Sie oder ein anderer Beteiligter werden jetzt vielleicht einwerfen: ¿Y qué tiene de malo la cal, acaso no la necistamos para los huesos y todo eso? (Und was ist so schlimm am Kalk? Brauchen wir den nicht etwa für Knochen und so?)

Es folgt der mahnende Zeigefinger: Una cosa es el calcio de la leche, otra cosa es la cal del agua. Dicen que es por eso que en Mallorca hay tanta gente con cálculos renales. (Das Kalzium in der Milch ist nicht dasselbe wie der Kalk im Wasser. Es heißt, dass deshalb so viele Leute auf Mallorca unter Nierensteinen leiden.) Yo compro agua de baja mineralización y la uso hasta para hacer la pasta. (Ich kaufe mineralarmes Wasser und benutze es sogar zum Nudelkochen.)

Spätestens jetzt kommt das Umweltschutzargument: A mí me da cosa comprar tantas botellas de plástico. (Ich könnte das nicht, so viele Plastikflaschen kaufen.) Yo uso uno de esos filtros tipo brita y me va bien. (Ich benutze so einen Brita-Filter und finde das okay.)