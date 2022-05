Dass Infektionskrankheiten (las enfermedades infecciosas) das Weltgeschehen in kurzer Zeit durcheinanderwirbeln können, haben wir in den vergangenen zwei Jahren mit der Covid-Pandemie (la pandemia) schmerzlich erfahren müssen. Kein Wunder, dass uns da die ungewöhnlichen Ansteckungen (los contagios) in Europa mit einer Krankheit sorgen, mit der man sich sonst eigentlich nur in West- und Zentralafrika (África occidental y central) ansteckt: la viruela del mono oder auch la viruela símica genannt.

Die Fachleute sagen: Hay que estar alerta pero no hay ninguna razón para que cunda el pánico. (Man sollte aufpassen, aber es gibt keinen Grund dafür, dass Panik ausbricht.) Da das aber so viele Fachleute sagen und wir in den Jahren davor eigentlich nie über die viruela del mono gesprochen haben, wirken diese Appelle dennoch irgendwie beunruhigend. Esto no va a ser ninguna nueva pandemia. (Das wird keine neue Pandemie werden.) No se puede comparar con el covid. (Das kann man nicht mit Covid vergleichen kann.) Nicht durch die Luft übertragen No se suele contagiar por el aire sino por contacto directo con un infectado. (Sie werden in der Regel nicht durch die Luft übertragen, sondern über direkten Kontakt mit einem Erkrankten.) Las personas que han sido vacunadas contra la viruela común tiene menos probabilidad de contagiarse. (Bei Personen, die gegen die gewöhnlichen Pocken geimpft wurden, ist das Risiko geringer, sich anzustecken.) Die Pocken (la viruela)? Wir erinnern uns: En los años sesenta la Organización Mundial de la Salud ordenó una vacuna obligatoria en todo el mundo. (In den 60er-Jahren ordnete die Weltgesundheitsorganisation eine weltweite Impfpflicht an.) Y el año 1980 la enfermedad fue declarada erradicada. (Und im Jahr 1980 wurden sie als ausgerottet erklärt.) Se dejó de vacunar. (Die Impfung wurde eingestellt.) In jedem Fall erinnern wir uns nun auch an die übrigen Viruskrankheiten, gegen die heute häufig geimpft wird, die früher aber als sogenannte Kinderkrankheiten sehr verbreitet waren: vor allem die Windpocken (la varicela), Masern (el sarampión), Röteln (la rubeola), Ringelröteln (el eritema infeccionso), Mumps (la parotiditis), Scharlach (la escarlatina) und das Drei-Tage-Fieber (la roséola).