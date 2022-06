Wer gern kegelt, kann sich gar nicht vorstellen, dass die Spanier nicht so genau zwischen Bowling und Kegeln unterscheiden. Zumindest umgangssprachlich wird alles jugar a los bolos bezeichnet. Auf Mallorca ist damit meistens Bowling gemeint, das man genauer als bolos americanos (also amerikanisches Kegeln) oder eben auch als el bowling bezeichnen kann. In anderen spanischen Regionen gibt es eine Reihe unterschiedlicher traditioneller Kegelspiele, die auch alle jugar a los bolos genannt werden. Der Veranstaltungsort, also die „Kegelbahn“ oder „Bowlingbahn“ ist auf Spanisch la bolera.

Unterscheiden sollte man hingegen genau zwischen bolo und bola. Denn der bolo bezeichnet den „Kegel“, also das, was man umwerfen möchte. Die „Kugel“ ist la bola. Wer sich nun darüber wundert, warum die Worte bolo und bola so ähnlich sind, sollte sich fragen, ob „Kegel“ und „Kugel“ so viel unterschiedlicher sind. Von geometrischen Formen und Eis Der Begriff el bolo bezeichnet ausdrücklich nur den Kegel im Spiel. Die geometrische Form ist el cono. Abgeleitet vom Spielkegel gibt es aber auch noch andere Bedeutungen. Este domingo tengo un bolo bedeutet unter Musikern oder Schauspielern etwa „diesen Sonntag habe ich einen Gig/einen Auftritt“. Wie der Begriff „Gig“ ist der bolo dabei auch eher ein zusätzlicher und einmaliger Auftritt, außerhalb des regelmäßigen Spielplans. Die bola bezeichnet die Kugel. Sie bezeichnet auch den Schneeball (la bola de nieve), das Wattebällchen (la bola de algodón), eine Kugel Eis (una bola de helado), die Mottenkugel (la bola de naftalina) oder den von einer Katze hochgewürgten Haarballen (la bola de pelo). Billard (el billar) wird mit bolas gespielt, beim Fußball (el fútbol) hingegen ist auch von balón oder einer pelota die Rede. Der Ausdruck jugar a las bolas kann in manchen Gegenden das Murmelspiel bezeichnen. Warum nur in Bällen auch splitternackt heißt In der Umgangssprache können mit bolas oder pelotas auch die männlichen Geschlechtsorgane gemeint sein. Eine übliche Bezeichnung für die "Eier" wären auch die cojones, die gleichzeitig oft auch mit "Mut" und "Dreistigkeit" assoziiert werden. Der Ausdruck ir en bolas oder ir ein pelotas ließe sich wörtlich etwa mit "nur mit Eiern bekleidet sein" übersetzen. Gemeint ist "splitternackt sein". Der Ausdruck ist nicht geschlechtsspezifisch. Eine Frau kann also sagen: "No me había dado cuenta que teníamos visita y salí de la ducha en pelotas." Das könnte Sie interessieren: Sprache Spanisch lernen: So hüten Sie sich vor schlechtem Umgang auf Mallorca Sprache Spanisch lernen: So können Sie über die Hilfe für geflüchtete Menschen sprechen Sprache Spanisch lernen: So sprechen Sie über das Ende der Maskenpflicht auf Mallorca Zurück zum Kegeln. Da es auf Mallorca keine große gesellschaftliche Bedeutung hat, lässt sich das Wort „Kegelbrüder“ nur schwer übersetzen. Die Spanier kennen dafür zum Beispiel die peña (gemeinsamer Fanclub, enger Freundeskreis) oder die quinta (Leute, die im selben Jahrgang geboren sind und sich daher oft schon aus der Schule kennen). Wortschatz la bola - Kugel, Ball

- Kugel, Ball el balón - Ball, Ballon

- Ball, Ballon el globo - Luftballon, Kugel, Erdball, Sprechblase ("globo de diálogo")

- Luftballon, Kugel, Erdball, Sprechblase ("globo de diálogo") la pelota - Ball, Kugel

- Ball, Kugel la bala - Kugel, Gewehrkugel, Geschoss, Ballen

- Kugel, Gewehrkugel, Geschoss, Ballen ir como una bala - So schnell wie ein Geschoss unterwegs sein

- So schnell wie ein Geschoss unterwegs sein Ella es una bala - Sie ist eine Rakete (für jemanden, der schnell viel erledigt, sagen Spanier auch bewundernd und positiv gemeint "ser una máquina" - eine Maschine sein)

- Sie ist eine Rakete (für jemanden, der schnell viel erledigt, sagen Spanier auch bewundernd und positiv gemeint "ser una máquina" - eine Maschine sein) ir a su bola - nur an sich denken/sich anicht von anderen beeinflussen lassen

- nur an sich denken/sich anicht von anderen beeinflussen lassen una bola de gente - ein ganzer Haufen von menschen / eine große Menschenansammlung