Wer deutschsprachig aufgewachsen ist und auf Mallorca das erste Mal den spanischen Ausdruck el autoconsumo hört, könnte denken, es handele sich um den Spritverbrauch des Autos. Weit gefehlt. Denn den Pkw nennen die Spanier meist el coche (der Wagen) und der Vorsatz auto- wird meist in seiner griechischen Ursprungsbedeutung benutzt: „selbst“ oder „ohne fremdes Zutun“. So wie in autoayuda (Selbsthilfe), autoaprendizaje (eigenständiges Lernen/Selbststudium) oder automático (automatisch). Der autoconsumo ist also der „Eigenverbrauch“, und der Benzinverbrauch des Autos ist el consumo de gasolina del coche (zum Beispiel cinco litros cada cien kilómetros = fünf Liter auf 100 Kilometer).

Den autoconsumo kennen wir vom Gespräch mit Hobbygärtnern (el jardinero aficionado): Este año hemos plantado tomate, cebolla y cuatro cositas más para el autoconsumo/el consumo propio. (Dieses Jahr haben wir Tomaten, Zwiebeln und noch ein paar andere Dinge angebaut für den Eigenkonsum.) Auf der Sonneninsel Mallorca gibt es auch den ein oder anderen Marihuana-Gärtner, der für autoconsumo y para mis amigos (Eigenverbrauch und für Freunde) anbaut.

In der aktuellen Energiekrise (la crisis energética) hören wir den Ausdruck aber immer häufiger in Bezug auf die Selbstversorgung (autoabastecimiento) mit Strom (la energía eléctrica/la luz). Auf Mallorca geht es dann in der Regel um placas solares (Solarmodule), die auf dem Hof (el patio), auf dem Dach (en el tejado) oder auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses (la azotea de una casa plurifamiliar) installiert werden sollen.

Im Gespräch darüber äußern die Skeptiker oft folgende Zweifel: No sé si vale la pena. (Ich weiß nicht, ob sich das lohnt.) No sé si el espacio está adecuado. (Ich weiß nicht, ob sich der Ort eignet.) Y no sé si mis vecinos estarían de acuerdo, la azotea es un espacio compartido. (Ich weiß nicht, ob meine Nachbarn einverstanden wären, die Dachterrasse ist ein gemeinschaftlich genutzter Raum.)

Doch diejenigen, die sich ein wenig informiert haben, wissen solche Argumente zu entkräften. Todo eso es fácil de averiguar. (Das lässt sich alles leicht rausfinden.) Hay empresas y cooperativas que se dedican a eso. (Es gibt Firmen und Kooperativen, die sich mit so was auskennen.) Vienen, te asesoran y te hacen un presupuesto gratuito. (Die kommen, beraten dich und machen einen kostenlosen Kostenvoranschlag.) Y ellos mismos te tramitan las subvenciones. (Und sie beantragen dir auch die Subventionen.)

Vokabular:

la placa: Platte, Plakette, Scheibe, Orden, Tafel, Schild, Belag

la placa solar / el panel solar: Solarpaneel, Solarmodul

la placa / la matrícula del coche: Nummernschild

la placa conmemorativa: Gedenktafel

la placa dental: Zahnbelag

la placa de Petri: Petrischale (die Glasschälchen im Labor)

la energía solar: Sonnenenergie

el solar: Baugrundstück

el año solar: Sonnenjahr

el plexo solar: Solarplexus (Medizin)

la inversión inicial: Eingangsinvestition

la subvención: Subvention

Con el precio actual de la energía, la inversión se amortiza dentro de cuatro años. Beim aktuellen Strompreis amortisiert sich die Investition innerhalb von vier Jahren.

Y lo más probable es que el precio en el futuro tienda a subir y no a bajar. Und das Wahrscheinlichste ist, dass der Preis in der Zukunft eher steigt, als dass er sinkt.

Además, todos tenemos que pensar en el cambio climático. Außerdem müssen wir alle an den Klimawandel denken.

Si pienso en la cantidad de vuelos que he usado viviendo en Mallorca quiero hacer algo positivo para el clima. Wenn ich daran denke, wie oft ich geflogen bin, weil ich auf Mallorca lebe, möchte ich etwas Positives für das Klima tun.

Aquí en Mallorca tenemos tanto sol que realmente sería una tontería no aprovecharlo. Auf Mallorca haben wir so viel Sonne, dass es wirklich eine Dummheit wäre, sie nicht zu nutzen.

Hasta en Alemania sale rentable usar la energía solar. Sogar in Deutschland lohnt es sich, die Sonnenenergie zu nutzen.

Die Entscheidung trifft die „junta de vecinos“ Wer in einem piso (einer Wohnung) lebt, muss sich meist mit den Eigentümern (los propietarios) einigen, um Solarstrom zu erzeugen. Allerdings müssen gar nicht mal alle einverstanden sein. Meistens reicht es, wenn ein Drittel (un tercio) der Nachbarn (vecinos) für so eine Anlage stimmen. In einer casa plurifamiliar (Mehrfamilienhaus) mit zehn Wohnungen (diez pisos) reicht es also, wenn in der junta de vecinos (Eigentümerversammlung) vier Personen dafür stimmen (votar a favor). Und sie müssen lediglich ihr Einverständnis bekunden (estar de acuerdo), sie müssen sich also nicht an der Anlage beteiligen. Je mehr Personen sich allerdings die Kosten für die Installation (los gastos de instalación) teilen, desto preiswerter wird es.