Das Verb ahorrar (sparen) ist in aller Munde. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass es der Umwelt (el medioambiente) guttut, wenn wir Energie sparen (ahorrar energía). Jetzt kommt die Notwendigkeit dazu, sich in Kriegszeiten vom russischen Gas (del gas ruso) zu emanzipieren. Ganz Europa ist nun per Beschluss der Europäischen Union (la Unión Europea) offiziell dazu aufgerufen, den Energieverbrauch (el gasto energético) zu drosseln.

Abgesehen von den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellt uns el ahorro (das Sparen, das Gesparte) auch vor sprachliche Schwierigkeiten. Wer mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen ist, hat es nicht ganz leicht, das Wort korrekt auszusprechen – und zwar aus mindestens drei Gründen: Erstens müssen wir der Versuchung widerstehen, das stumme „h“ irgendwie auszusprechen. Im Spanischen wird es schlicht weggelassen, als stünde da „aorro“.

Viele Wörter gibt es nicht

Zweitens müssen wir das gerollte spanische Doppel-r hinbekommen. Das mit einfachem „r“ geschriebene (und ausgesprochene) Wort ahora (jetzt) ist schon schwierig genug. Aber das Doppel-r wird stärker gerollt und ist für die Spanier ein ganz anderer Laut. Trainieren Sie es: Probieren Sie folgenden kurzen Satz richtig auszusprechen Ahora hasta él ahorra, ya era hora (Jetzt spart sogar er, das war auch Zeit). Und drittens sprechen die Spanier alle Vokale mehr oder weniger gleich lang aus. Das „o“ in ahorro oder ahorra ist also nicht kürzer als das „o“ in ahora.

Wörter, in denen ein stummes „h“ zwischen Vokalen steht, gibt es gar nicht so viele. Es lohnt sich also, sich die geläufigsten einmal anzuschauen, um beim Lesen nicht darüber zu stolpern. Beginnen wir mit den leichten und kurzen: el moho (Schimmel), el búho (Uhu, Eule) und el vaho (Dunst, Dampf). Etwas länger und ziemlich beklemmend in ihrer Bedeutung sind ahogar (ertränken, ersticken, erwürgen) und ahorcar (erhängen, aufknüpfen). Geläufig sind vielen el alcohol (Alkohol), la zanahoria (Karotte) und la almohada (Kissen). Witzig wird es, wenn beim Sprechen noch mehr Vokale aufeinanderfolgen, wie beim Verb ahuyentar (verscheuchen) und dem Substantiv el cacahuete (Erdnuss).