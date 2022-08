Wie Sie auf Spanisch Ihren Koffer packen und am Flughafen aufgeben

Ob Hin- oder Rückflug – in der Reisezeit müssen wir es irgendwie ständig tun: hacer la maleta. Der spanische Ausdruck heißt wörtlich „den Koffer machen“. Gemeint ist aber ganz allgemein „packen“. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, um was für eine Art von Gepäckstück es sich handelt. Wenn Sie allerdings Ihren spanischen Nachbarn fragen, ob er Sie zum Flughafen bringen kann (¿Podrías hacernos el favor de llevarnos al aeropuerto? = Könntest du uns den Gefallen tun, uns zum Flughafen zu bringen?), sollten Sie auf die Frage gefasst sein, wie viel Gepäck dabei ist: ¿Lleváis mucho equipaje? (Habt ihr viel Gepäck dabei?) ¿Cuántas personas y cuántas maletas serían? (Wie viele Personen und wie viele Koffer sind es?) Que no sé si me cabe todo en el coche. (Ich weiß nicht, ob ich alles ins Auto kriege.) Somos dos y llevamos una maleta, una mochila grande, más dos trolleys de cabina. (Wir sind zu zweit und wir haben einen Koffer, einen großen Rucksack und zwei Handgepäckrollköfferchen dabei.

Wie viele Kilo? Beim Packen vor Flugreisen sind schon viele Beziehungen auf die Probe gestellt worden. Wer immer an die Grenze geht, argumentiert: ¿Por dos quilitos demás no pondrán pegas, verdad? (Wegen zwei Kilo mehr werden sie doch wohl keine Probleme machen, oder?) Und die Bedenkenträger antworten: Es que si nos hacen facturar una maleta extra, nos costará una fortuna. (Wenn sie uns zwingen, einen weiteren Koffer aufzugeben, wird uns das ein Vermögen kosten.) Und das Handgepäck? Einige Fragen gibt es stets zu klären: ¿Podemos facturar maletas o viajamos con equipaje de mano? (Können wir Gepäck aufgeben oder reisen wir nur mit Handgepäck?) ¿Nuestra tarifa permite llevar dos piezas a bordo? (Erlaubt unser Tarif, zwei Gepäckstücke mit an Bord zu nehmen?) Me gustaría llevar la maleta de ruedas y una bolsa con el portátil. ¿Crees que me dejarán? (Ich würde gern den Rollkoffer und eine Tasche mit dem Laptop mitnehmen. Meinst du, sie lassen mich?) Y quisiera llevar la miel en el equipaje de mano pero no sé si cuenta como líquido. ¿Me dirán algo? (Und den Honig würde ich gern im Handgepäck mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob er als Flüssigkeit zählt. Ob die was sagen?) Wortschatz - ¿Cuánto puede pesar la maleta? Wie viel darf der Koffer wiegen? - ¿La mermelada se puede llevar a bordo? Darf man die Marmelade mit an Bord nehmen? - Todos los líquidos, cremas, champús y pasta de dientes tienen que estar en envases individuales de capacidad no superior a cien mililitros. Alle Flüssigkeiten, Cremes, Shampoos und Zahncremes müssen sich in Einzelverpackungen von höchstens 100 Millilitern befinden. - Hay que llevarlas en una bolsa de plástico transparente de una capacidad máxima de un litro. Man muss sie in einer durchsichtigen Plastiktüte transportieren, die maximal ein Liter fasst. - una bolsa por pasajero: eine Tüte pro Passagier - ¿A qué hora tenemos que estar en el aeropuerto? Um wie viel Uhr müssen wir am Flughafen sein? - El vuelo sale a las cinco de la tarde, yo creo que con una hora antes basta, ¿no? Der Flug geht um fünf Uhr nachmittags, ich glaube, eine Stunde vorher reicht, oder? - No, en agosto el aeropuerto de Palma es una locura. Nein, im August ist der Flughafen Palma der helle Wahnsinn. - Hay que estar dos o tres horas antes como mínimo. Man muss mindestens zwei Stunden vorher da sein. - Además tenemos que devolver el coche de alquiler y facturar las maletas. Außerdem müssen wir den Mietwagen zurückgeben und die Koffer aufgeben. - Prefiero llegar con tiempo y la seguridad de que no perdamos el vuelo. Ich bin lieber frühzeitig da und mit der Sicherheit, dass wir den Flug nicht verpassen.