Der Ausdruck "Trinkgeld" ist eigentlich merkwürdig, und ursprünglich war damit wohl wirklich einmal der Wunsch gemeint, der Empfänger möge den Obolus vertrinken und dabei auf das Wohl des Gebers anstoßen. Uns ist keine Studie zu dem Thema bekannt, aber höchstwahrscheinlich war das selten der Fall. Auch auf Spanisch steckt in der Vokabel la propina dieser Ursprung. Das lateinische Verb propinare bedeutet unter anderem "jemandem zutrinken".

Die Kunst des Trinkgeldgebens (el arte de dar propina) will in jedem Land gelernt sein. Um die Gebräuche auf Mallorca nach und nach zu lernen, sollten Sie ab und zu ihre einheimischen Freunde fragen: ¿Oye, cuánto dinero sueles dejar de propina? (Sag mal, wie viel Trinkgeld gibst du so?) Die Antwort lautet natürlich depende (das hängt davon ab). Und oft folgt auch die Klarstellung: La propina en España no es obligatoria, no como en Estados Unidos. (Das Trinkgeld ist in Spanien nicht verpflichtend, nicht wie in den USA.)

Die Feinheiten des Trinkegeldgebens

Wollen Sie aber die Feinheiten des Trinkgeldgebens verstehen, lohnt es sich nachzuhaken: Me gustaría entenderlo bien, o sea, saber de qué depende la cantidad de propina. (Ich würde das gern richtig lernen, also wissen, wovon die Höhe des Trinkgeldes abhängt.) De muchas cosas (von vielen Dingen). Para empezar de tu situación económica. (Zunächst einmal von deiner wirtschaftlichen Situation.) Si no tienes dinero y comes un menú de medio día en un local barato, lo más probable es que no darás propina alguna. (Wenn du kein Geld hast und in einem preiswerten Lokal ein Mittagsmenü bestellst, wirst du wahrscheinlich überhaupt kein Trinkgeld geben.)

O apenas dejas el pico en la mesa. (Oder du lässt das Wechselgeld bis zur runden Summe auf dem Tisch liegen.) En un restaurante decente lo suyo sería dar aproximadamente un diez por ciento de propina. (In einem ordentlichen Restaurant ist es angemessen, etwa zehn Prozent Trinkgeld zu geben.) Y si te han servido bien y quieres agradecerlo, siempre puedes dejar más. (Und wenn du gut bedient wurdest und dich dafür bedanken möchtest, kannst du natürlich gern mehr da lassen.)