Mit großer Wahrscheinlichkeit war es eine der ersten Vokabeln, die Sie im Spanischunterricht gelernt haben: ¡Hasta luego! (Bis später! Bis dann!). Schließlich gehört der Ausdruck zur Lektion mit den Standardbegrüßungen Hola (Hallo), ¡Buenos días! (Guten Tag!), ¡Buenas tardes! (Guten Nachmittag/Abend!) oder auch ¿Qué tal? (Wie geht’s?) sowie den dazugehörigen Verabschiedungen ¡Adiós! (Tschüss!), ¡Nos vemos! (Wir sehen uns!) und ¡Hasta mañana! (Bis morgen!).

Den Ausdruck luego lernen wir also in der Bedeutung „später“ kennen. So ist dann auch nicht schwer, ihn in derselben Bedeutung in anderen Wendungen zu verstehen: Luego hablamos. (Das besprechen wir später.) Nos vemos luego. (Wir sehen uns nachher.) Terminamos la cena y luego te llamo. (Wir beenden noch das Abendessen, dann rufe ich dich an.)

Verwirrend, wenn luego auch andere Bedeutungen hat

Verwirrend wird es, sobald wir der vermeintlich einfachen Vokabel später (also luego) in ganz anderen Zusammenhängen und Bedeutungen begegnen. Eine davon ist sogar recht häufig: Der durchaus übliche Ausdruck desde luego heißt eben nicht, wie man vielleicht meinen könnte „ab gleich“ oder „ab später“, sondern „selbstverständlich“ oder „aber klar doch“. Typisches Beispiel: ¿Puedo pagar con tarjeta? (Kann ich mit Karte bezahlen.) – Desde luego. (Selbstverständlich.) Oder auch Desde luego que sí. (Selbstverständlich ja.) Das Selbstverständliche können wir mit que auch noch weiter ausführen. In diesem Fall: Desde luego que puede pagar con tarjeta. (Selbstverständlich dürfen Sie mit Karte zahlen.)

Und es gibt den Ausdruck auch in der Verneinung. ¿Mami, ya sé que estoy castigado, pero puedo quedar con mis amigos? (Mama, ich weiß schon, dass ich Hausarrest habe, aber darf ich mich mit meinen Freunden verabreden?) ¡Desde luego que no! (Auf gar keinen Fall!)

Außerdem kann luego auch so etwas wie „also“ oder „folglich“ bedeuten. Das prominenteste Beispiel ist das Descartes-Zitat cogito ergo sum (ich denke, also bin ich), das auf Spanisch pienso, luego existo lautet. Im Alltag hören wir eher: No he estado en Mallorca nunca, luego no puedo opinar si me gusta o no. (Ich war noch nie auf Mallorca, also kann ich auch nicht sagen, ob es mir gefällt oder nicht.)