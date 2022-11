Spanisch lernen: Wie Sie auf Mallorca über Nachhaltigkeit diskutieren

Die Regierungen (los gobiernos) von fast 200 Staaten dieser Erde (la Tierra) treffen sich gerade in Ägypten (en Egipto), um darüber zu reden, wie wir unseren Planeten (nuestro planeta) auf Dauer am Leben erhalten (mantener vivo) können. Letztlich ist es ja das, was wir als „Nachhaltigkeit“ bezeichnen. Ein Wort, das auf Spanisch zwei verschiedene Übersetzungen hat: la sostenibilidad und la sustentabilidad (eher in Lateinamerika üblich).

Beide Worte stammen vom lateinischen Verb sustinere ab, in dem sub (unter) und tener (haben/halten) stecken. Auf Spanisch leiten sich daraus die fast gleichbedeutenden Begriffe sostener und sustentar ab, die wir mit „stützen“, „unterstützen“, „aushalten“, „aufrechterhalten“ (zum Beispiel auch eine Meinung), „unterhalten“ oder „erhalten“ übersetzen können. Die entsprechenden Substantive sind el sostén und el sustento. Beide Begriffe bedeuten mehr oder weniger „Stütze“, „Halt“, „Unterstützung“ oder „Unterhalt“. Der sostén ist überdies auch ein „Büstenhalter“, also in diesem Sinne gleichbedeutend mit dem hierzulande üblicheren Ausdruck el sujetador. Der Klimawandel heißt im Spanischen "cambio climático" Aber zurück zur Klimakonferenz (la conferencia del clima) oder dem Klimagipfel (la cumbre climática), auf dem es ja darum geht, la crisis climática (Klimakrise), el cambio climático (Klimawandel) oder la emergencia climática (Klimanotstand) zu stoppen. Trotz Krieg (a pesar de la guerra) und trotz aller Meinungsverschiedenheiten über Demokratie und Menschenrechte (a pesar de las diferencias sobre la democracia y los derechos humanos) muss sich die Menschheit (la humanidad) auf eine Energiewende (la transición energética) oder vielleicht gar auf ein anderes Wachstumsmodell (el modelo de crecimiento económico) einigen. Um solche Ziele (los objetivos) objektiv (de maner objetiva) in Zahlen auszudrücken, verhandelt man darüber, wie viel Grad die Durchschnittstemperatur des Planeten steigen darf (cuántos grados puede subir la temperatura media del planeta). Wissenschaftler (los científicos) berechnen deswegen, um wie viel Prozent in den kommenden Jahren die Klimaemissionen sinken müssen (la reducción de las emisiones en los próximos años). VOKABELN tener: haben sostener: stützen, unterstützen, unterhalten, erhalten sustentar: stützen, unterstützen, unterhalten, erhalten el sustantivo: Substantiv sujetar: halten, stützen el sujeto: Subjekt ser subjetivo: subjektiv sein el objeto: Objekt el objetivo: Ziel ser objetivo: objektiv sein apoyar: helfen, unterstützen el apoyo: Hilfe, Unterstützung Gracias por tu apoyo, lo aprecio mucho. Danke für deine Unterstützung, ich weiß sie sehr zu schätzen. retener: zurückhalten la retención: Einbehaltung, Abzug, Stau detener: stoppen, festsetzen, festnehmen la detención: Festnahme mantener: erhalten, unterhalten el mantenimiento: Wartung, Instandhaltung, Unterhalt Un barco cuesta mucho, pero mantenerlo cuesta más. Ein Boot ist teuer, aber es zu halten, kostet noch mehr. las Naciones Unidas (la ONU): Vereinte Nationen (die UNO) la descarbonización: Loslösung von fossilen Brennstoffen el modelo energético sostenible: nachhaltiges Energiemodell las emisiones: Emissionen el dióxido de carbono: Kohlendioxid el medioambiente: Umwelt neutralidad en carbono/carbononeutralidad/carboneutralidad: CO2-Neutralität el Acuerdo de París: Pariser Abkommen el Protocolo de Kioto: Kyoto-Protokoll el nuevo pacto verde: Green New Deal