Gerade ein Ufo gesehen? So erklären Sie es Ihrem spanischen Nachbar auf Mallorca

Ist von einem „Ufo“ (auf Spanisch el ovni) die Rede, denken viele gleich an Außerirdische (los extraterrestres). Dabei ist ein „Ufo“ erst einmal nur ein „unbekanntes Flugobjekt“. Spanier nennen es objeto volador no identificado oder auch objeto volante no identificado und kürzen es entsprechend ovni ab. Da die USA in den vergangen Tagen gleich mehrere Objekte abgeschossen haben, ohne sie vorher zu identifizieren, sind die sozialen Netzwerke (las redes sociales) gerade voll von Theorien über ovnis. Die reißerischen Fragen lauten etwa so: ¿Hay ovnis de origen extraterrestre sobre Estados Unidos y Cánada? (Gibt es außerirdische Ufos über den Vereinigten Staaten und Kanada?)

Beim Gespräch über die im US-amerikanischen Luftraum (el espacio aéreo estadounidense) abgeschossenen Objekte (los objetos derribados) lässt sich gut erkennen, wie aus Abkürzungen manchmal eigene Worte mit anderen Konnotationen werden: Abgeschossen wurden ja tatsächlich „unbekannte Flugobjekte“. Sobald man sie aber ovnis oder „Ufos“ nennt, denken die meisten nur noch an Marsmenschen (los marcianos) oder „fliegende Untertassen“ (los platillos voladores). So kürzt man auf Spanisch ab Spanier unterscheiden übrigens unterschiedliche Arten von Abkürzungen: Man sagt la sigla, wenn die Anfangsbuchstaben mehrerer Worte benutzt werden. ONG es la sigla para organización no gubernamental. (NGO ist die Abkürzung für Nichtregierungsorganisation.) Y BCE es la sigla para Banco Central Europeo. (Und EZB ist die Abkürzung für Europäische Zentralbank.) Sogenannte acrónimos sind Abkürzungen, die wie eigene Worte ausgesprochen werden. Neben ovni wäre pymes ein typisches Beispiel (eigentlich pequeñas y medianas empresas = kleine und mittlere Unternehmen, KMU). Als abreviaturas bezeichnet man Wörter, von denen nur der Anfang geschrieben und mit Punkt abgekürzt wird: pág. steht für página (Seite), pers. für personas (Personen) und a. C. für ante Cristo (vor Christus). Beschreibt eine abreviatura oder sigla einen Plural, werden die Buchstaben gern verdoppelt: EE. UU. = Estados Unidos (Vereinigte Staaten) und FF. AA. = Fuerzas Armadas (Streitkräfte).