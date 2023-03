Leserfragen: In welcher Sprachschule auf Mallorca kann ich am besten Spanisch lernen?

Wir werden künftig für unbegrenzte Zeit in Palma wohnen, jetzt steht dringend an, Spanisch zu lernen. Welche Sprachschulen gibt es in Palma und bei welcher gibt es eine „Erfolgsgarantie“? (Leo U., per E-Mail)

Eine „Erfolgsgarantie“ versprechen zwar viele Schulen, doch es kommt dabei vor allem auf den Einsatz des Studierenden an. Auch wird dabei ausschlaggebend sein, wie oft pro Woche Sie die Kurse besuchen können. Eine alte Regel dafür ist, dass ein Mal die Woche Sprachunterricht nicht ausreicht. Hier eine Auswahl der Sprachschulen in Palma: Die Escola Oficial d’Idiomes (EOI) ist ein Ableger der spanienweiten staatlichen Sprachschulen. Es gibt sie etwa in Palma, Manacor und Calvià. Daneben gibt es etliche private Sprachschulen mit Präsenz- und Online-Unterricht wie etwa Berlitz oder die Akzent Sprachenschule . Wenn Sie „Spanischkurse Palma“ in eine Suchmaschine eingeben, finden Sie noch weitere Adressen.

Wo kann man die Mandelblüte sehen?

Wo kann man in den nächsten Tagen die Mandelbäume blühen sehen? Wir sind in Campanet. (Manuel K., per E-Mail)

Voraussichtlich werden die Mandelbäume in den kommenden Tagen noch an den Ausläufern der Serra de Tramuntana blühen. In der Umgebung von Selva, aber auch in Richtung Mancor de la Vall sowie zwischen Alaró und Lloseta gibt es noch viele alte Mandelbäume, die an dem Durchmesser ihre Stämme zu erkennen sind. Mitte, Ende März kann es dann zu der Blüte der neuen Plantagen kommen: Diese Felder sind an den niedrigen Bäumen und ihren dünnen Stämmen zu erkennen. Sie sind dann sogar von der Autobahn zwischen Santa Maria und Inca und auf mehreren Nebenstraßen der autopista zu bewundern.

Ab wann fährt die Fähre zwischen Alcúdia und Toulon?

Verkehrt die Autofähre derzeit zwischen dem französischen Toulon und Alcúdia? (Dorothea B., per E-Mail)

Die Fähre von Toulon nach Alcúdia verkehrt jedes Jahr nur im Sommer. Im April wird die Saison beginnen, im September dann zu Ende sein. Informationen finden Sie dazu unter corsica-ferries.de.

