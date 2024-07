Spanisch lernen: Sie haben auf Mallorca keinen "Blackout" – sondern "bleiben weiß"

Das spanische Wort blanco heißt „weiß“. Das ist nun wirklich Grundwortschatz, und wir kennen es im täglichen Gebrauch aus den Begriffen el pan blanco (Weißbrot), el vino blanco (Weißwein), el arroz blanco (weißer Reis) oder auch el pescado blanco (Weißfisch, im Gegensatz zum pescado azul = Fettfisch). Auch Einladungen zu Sommerpartys mit dem Dresscode ropa blanca (weiße Kleidung) bekommen wir dieser Tage aufs Handy.

Interessant ist, dass die Spanier die Farbe Weiß manchmal in Redewendungen gebrauchen, in denen wir auf Deutsch gerade den Ausdruck „schwarz“ (negro) erwarten würden. Wer das Innere einer Zielscheibe trifft, trifft auf Deutsch „ins Schwarze“. Auf Spanisch sagen wir aber „Has dado en el blanco.“ (Du hast ins Weiße getroffen.) Das blanco gilt auch im übertragenen Sinne als „Ziel“: Ein Politiker kann el blanco fácil de todas las críticas (die perfekte Zielscheibe für jegliche Art von Kritik) abgeben. Por su altura ha sido muchas veces el blanco de chistes por parte de sus compañeros de curso. (Wegen seiner Größe war er oft das Ziel des Spotts seiner Klassenkameraden.) Wenn man nun vor der Klasse oder in einer Prüfungssituation reden muss und plötzlich einen „Blackout“ hat, heißt das auf Spanisch quedarse en blanco (wörtlich „weiß bleiben“). Gemeint ist, dass das Gehirn – (el cerebro) „blank“, „leer“ oder eben „weiß“ bleibt. Ein blanco kann auch eine unausgefüllte „Lücke“ in einem Formular oder Test sein. Bei einer Erinnerungslücke spricht man allerdings eher von einer laguna (also einem „Teich“).

Hier kommt "Weiß" auf Deutsch und Spanisch zum Einsatz

Andere Redewendungen sind leicht ins Deutsche übertragbar: Ein cheque en blanco ist ein Blankoscheck, una hoja / un folio en blanco ist ein weißes Blatt Papier, und wer sich erschreckt, queda blanco de susto (wird blass vor Schreck).

Witzig sind noch die spanischen Redewendungen mit Bezug zum weißen Teil des Auges: poner los ojos en blanco (wörtlich „die Augen weiß stellen“, also „das Weiß der Augen zeigen“) bedeutet „die Augen verdrehen“. Und wenn wir ausdrücken wollen, dass zwei Menschen ganz verschieden aussehen, sagen wir Se parecen en el blanco de los ojos. (Sie ähneln sich nur im weißen Teil ihrer Augen.)

Der dazugehörige Wortschatz. / MZ

