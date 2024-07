Nein ist nicht nur "no": Die Krux mit der spanischen Verneinung

Die spanische Sprachakademie stellt eindeutig klar: En español es correcta la doble negación. (Auf Spanisch ist die doppelte Verneinung korrekt.) No anula el sentido negativo del enunciado, sino que lo refuerza. (Sie hebt den verneinenden Sinn der Aussage nicht auf, sondern verstärkt ihn.) Wow! Das kann aber verwirrend sein! Noch dazu ist die doppelte Verneinung manchmal sogar grammatikalisch vorgeschrieben. Manchmal wiederum ist sie falsch. Das müssen wir uns genauer anschauen.

Völlig korrekt und gebräuchlich sind folgende spanische Wendungen: no vino nadie (wörtlich etwa: „keiner ist nicht gekommen“), no hice nada (ich habe nicht nichts gemacht) oder no tengo ni idea (ich habe nicht keine Ahnung). Die wirkliche Bedeutung ist natürlich „keiner ist gekommen“, „ich habe nichts gemacht“ und „ich habe keine Ahnung“. Im Deutschen wäre die doppelte Verneinung falsch.

Versteckte Verneinung

In der spanischen Grammatik brauchen wir aber eben diese concordancia negativa (negative Übereinstimmung) im Satz, wenn bestimmte negative Adverbien wie nunca (nie), jamás (nie), tampoco (auch nicht) oder Pronomen wie ninguno (keiner) und nadie (niemand) hinter dem Verb im Satz stehen. Stehen sie hingegen vor dem Verb, braucht man keine concordancia negativa. Oft sind beide Satzstellungen möglich: no tengo hambre tampoco (das Wort tampoco steht hinter dem Verb, deshalb doppelte Verneinung) oder tampoco tengo hambre (tampoco steht vor dem Verb, deshalb keine doppelte Verneinung). Beide Sätze bedeuten das Gleiche: „Ich habe auch keinen Hunger.“

Manchmal gibt es aber auch Sätze, in denen wir beim Übersetzen ins Deutsche überhaupt keine Verneinung vermuten, die auf Spanisch aber impliziert ist. Das gilt beispielsweise für die Wendung en la vida (wörtlich „im Leben“) oder en mi/tu/su vida (in meinem/deinem/ihrem/seinem Leben), die für die Spanier automatisch „nie im Leben“ bedeutet. Der Satz en su vida lo conseguirá (wörtlich: „in seinem Leben schafft er es“) bedeutet also eigentlich und für uns verwirrend: „Das schafft er/sie doch nie im Leben!“