¡Olímpicamente! So verschmäht man auf Spanisch den Liebenden

Kurze Erinnerung: Woher haben die „Olympischen Spiele“ (auf Spanisch los Juegos Olímpicos, abgekürzt gerne JJ. OO.) noch mal ihren Namen? Richtig, weil sie in der Antike jahrhundertelang alle vier Jahre im südgriechischen Ort Olympia (auf Spanisch Olimpia) stattgefunden haben. Nun wechseln wir Erdenbürger alle vier Jahre den Austragungsort (la sede). Dieser Tage tragen die Athleten (los atletas) ihre Wettkämpfe in Frankreich (Francia), genauer in Paris, aus.

Das spanische Wort olímpico (olympisch) hört man in verschiedenen Zusammenhängen. Neben den Juegos Olímpicos und dem veranstaltenden Comité Olímpico (Olympisches Komitee) kannte man früher auch die olympischen Götter (los dioses olímpicos), die freilich so hießen, weil sie dem Glauben nach auf dem Olymp (el Olimpo), also dem höchsten Berg Griechenlands (el monte más alto de Grecia), lebten. Der Göttervater war bekanntlich Zeus, und ihm zu Ehren fanden früher die JJ. OO. statt.

Der verschmähte Liebende

Darüber redet heute kaum jemand mehr. Dem Adverb olímpicamente (übersetzt eigentlich etwa „auf olympische Art und Weise“)‚ begegnen wir auf Spanisch meist in einer ganz eigenen Bedeutung, nämlich in verschiedenen Ausdrücken, die alle etwas mit „ignorieren“, „nicht beachten“, „geringschätzen“ oder sogar „verachten“ zu tun haben. Zum Beispiel: La vendedora en la tienda me ignoraba olímpicamente. (Die Verkäuferin im Laden ignorierte mich auf olympische Art und Weise.) El gato desprecia su pienso olímpicamente. (Die Katze verschmäht ihr Futter auf olympische Art und Weise.) Oder der absolute Klassiker: Yo estoy enamorado de mi vecina e intento hacerle mucho caso pero, lamentablemente, ella pasa de mí olímpicamente. (Etwa: „Ich bin in meine Nachbarin verknallt und bemühe mich ernsthaft um sie, aber sie schneidet mich.“)

Diese besondere Bedeutung von olímpico hat es sogar als eigener Eintrag in das offizielle Wörterbuch der Sprachakademie geschafft: Wörtlich steht da als Erklärung für olímpico: altanero (hochmütig) und soberbio (überheblich). Als Anwendungsbeispiel führt das Wörterbuch an: olímpico desdén (olympische Geringschätzung/Verachtung).

