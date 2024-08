Kakerlaken auf Mallorca: So fachsimpeln Sie auf Spanisch über das Ungeziefer

Wir Menschen streiten uns über so ziemlich alles. Nur beim Anblick einer Kakerlake (la cucaracha) herrscht ungewohnt Einigkeit: ¡Qué asco! (Wie eklig!) Es gibt eigentlich niemanden, der sie verteidigt.

Selbst Naturliebhaber, die sonst jede Maus (el ratón), Spinne (la araña), Ameise (la hormiga), Assel (el bicho bola), Wanze (la chinche), Zecke (la garrapata), Raupe (el gusano) und jeden Wurm (la lombriz) verteidigen, gehen bei cucarachas auf Distanz.

Wir empfinden sie als hässlich (feas) und gefährlich (peligrosas). Dabei wissen wir oft nicht so richtig zu sagen, wo eigentlich genau die Gefahr liegt. ¿Qué hacen las cucarachas? (Was machen Kakerlaken?) ¿Acaso pican o muerden? (Stechen oder beißen die etwa?)

Unisono erhalten wir die vernichtende Standardantwort: Transmiten todo tipo de enfermedades peligrosas. (Sie übermitteln alle möglichen gefährlichen Krankheiten.) Son una plaga, contaminan los alimentos. (Sie sind eine Plage, sie verunreinigen unsere Lebensmittel.) Diese Erklärung reicht meist als Todesurteil aus, auch wenn niemand so richtig aufzuzählen vermag, welche Krankheiten übertragen werden.

Aus der Gosse zu uns

Vielleicht lösen sie bei uns deshalb so viel Unbehagen aus, weil sie sich vor allem in den von uns Menschen erschaffenen dunklen und dreckigen Ecken tummeln. Wie ein vielbeiniges schlechtes Gewissen (la mala conciencia) vermehren sie sich in der Kanalisation (el alcantarillado), unseren Mülltonnen (los contenedores de basura) oder schmutzigen Küchen (las cocinas sucias).

Ja, es gibt sie auch in freier Natur. Aber in unseren Breiten begegnen wir ihnen doch eigentlich nur dort, wo wir als Menschen unrein sind.

Entsprechend lauten auch die wichtigsten Tipps, um eine Ausbreitung (la proliferación) des Ungeziefers (los malos bichos/los parásitos) zu verhindern: prevención (Vorsorge), orden (Ordnung), higiene (Hygiene) y limpieza (und Sauberkeit).

Vokabeln und Redewendungen

Im Hochsommer auf Mallorca kann sich kaum davor schützen, dass sich einzelne Exemplare auch mal in die eigenen vier Wände verirren. Aber ein paar Ratschläge helfen dabei, dass sich die Schaben bei uns zu Hause nicht wohlfühlen und vermehren:

colocar mosquiteras en ventanas y desagües: Fliegengitter in Fenster und Abflüsse einbauen

sellar con masilla las grietas y orificios alrededor de las tuberías de la cocina y el baño: mit Aquaplast die Risse und Löcher neben den Rohren in Küche und Bad versiegeln

no dejar restos de comida ni platos sucios en la mesa o la cocina: keine Essensreste oder schmutziges Geschirr auf dem Tisch oder in der Küche stehen lassen

barrer debajo de la mesa después de comer: nach dem Essen unter dem Tisch fegen

de vez en cuando retirar los electrodomésticos para comprobar y limpiar: ab und zu die Küchengeräte von der Wand abziehen, um nachzuschauen und sauber zu machen

sacar la basura: den Müll rausbringen

no acumular papel y cartón: kein Altpapier oder Kartons stapeln

en lo posible no traer las cajas de los supermercados a casa: wenn möglich nicht die Kartons aus dem Supermarkt mit nach Hause bringen

tapar herméticamente los contenedores de la basura en casa: die Behälter für Müll zu Hause dicht verschließen

ojo con la comida para perros y gatos, mejor no dejarla en el suelo por la noche: Vorsicht mit Hunde- und Katzenfutter, es besser nicht über Nacht auf dem Boden stehen lassen

colocar trampas adhesivas: Klebefallen aufstellen

solo en último caso usar insecticidas de manera dosificada o llamar a un fumigador profesional: nur im Notfall gezielt Insektizide einsetzen oder den Kammerjäger rufen

