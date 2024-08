Wenn 'La cuenta, por favor!' nicht funktioniert: Mit zwei magischen Worten machen Sie den Kellner auf sich aufmerksam

Zwei einfache Worte, im richtigen Moment und Tonfall angewendet, können einem manchmal das Leben in Spanien so viel einfacher machen. Zum Beispiel kennen Sie sicherlich diese Situation im vollen Restaurant mit völlig überforderten Kellnern, die zwischen den Tischen hin- und hereilen. Sie wollen eigentlich zahlen, aber niemand achtet auf Sie. Den aus dem Lehrbuch gelernten Satz ¡La cuenta, por favor! (Die Rechnung, bitte!) können Sie also gar nicht anwenden. Sie brauchen erst die richtige Wendung, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die vielleicht aus mexikanischen Kinofilmen bekannte Floskel: ¡Ey, amigo! (Hey, Freund!) kommt in Spanien überhaupt nicht gut an und stößt daher auf taube Ohren.

In solchen Situationen hilft Ihnen nur der Cuando-puedas-Joker weiter: Mit der richtig dosierten Vehemenz ausgesprochen – unüberhörbar, aber eben nicht befehlend, sondern gerade noch im Bereich des Höflichen – sind es genau diese beiden Worte, die den Kellner kurz stoppen und zu Ihnen herüberschauen lassen. Und dann können Sie blitzschnell Ihren Wunsch loswerden: la cuenta (die Rechnung), otra copa de vino, por favor (noch ein Glas Wein, bitte), en nuestra mesa faltan los cubiertos (an unserem Tisch fehlt das Besteck).

So toll ist Spanisch: Was alles mit "cuando puedas" gemeint ist

Richtig übersetzen lässt siches mit "cuando puedas" gemeint ist die Floskel eigentlich nicht. Wörtlich müsste man cuando puedas mit „wenn du kannst“ übersetzen oder mit „wenn du einen Moment Zeit hast“. Gemeint ist aber: „Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie gerade mega im Stress sind, aber ich will nur die Rechnung, dann sind Sie mich auch los.“ Und das alles in zur zwei Worten! So toll ist Spanisch. Förmlicher, also in der Siezform, lassen Sie einfach das End-s weg: cuando pueda.

Das Elegante an dieser Wendung ist das Verb im Subjunktiv, also dieser grammatischen Form, die es im Deutschen nicht richtig gibt. Mit dieser Konstruktion, also cuando plus einem Verb im Subjunktiv, können Sie eine Menge praktischer Sätze bilden. Und, richtig angewendet, klingt das garantiert nach sehr fortgeschrittenem Spanisch. Ein paar typische Beispiele legen wir Ihnen im beistehenden Vokabelkasten in den Mund.

Der dazugehörige Wortschatz. / MZ

