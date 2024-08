Quetschen, blöd anmachen oder ins Wasser springen - so vielfältig kann ein spanisches Verb sein

In der Sommerhitze auf Mallorca ist es eine unserer Lieblingsbeschäftigungen: entrar al agua (ins Wasser gehen), bañarse (Baden gehen), nadar un poquito (etwas schwimmen), darse un chapuzón (kurz ins Wasser springen), resfrescarse en el mar (sich im Meer abkühlen) y sumergirse (und untertauchen). Ein weiterer Ausdruck, den die Spanier gern für diese Tätigkeit benutzen, lautet meterse al agua, was wir wörtlich etwa mit „sich ins Wasser stecken“ übersetzen müssten. Da das Verb meter aber in sehr vielen spanischen Wendungen vorkommt, lohnt es, sich an seine Bedeutung, für die es auf Deutsch keine richtige Entsprechung gibt, über eine Reihe von Beispielen zu nähern.

Quetschen, stecken und blöd anmachen

Dabei hilft es zu wissen, dass meter vom lateinischen mittere abstammt, was ursprünglich so viel hieß wie „schicken“ oder „nach vorne werfen“. Das spanische meter geht eher in die Richtung „hineinwerfen“ oder „hineinstecken“. Metemos el bañador, la toalla y las gafas de bucear en la bolsa y nos vamos a la playa. (Wir werfen die Badehose/den Badeanzug, das Handtuch und die Taucherbrille in die Tasche und fahren zum Strand.) Somos cinco, pero da igual, nos metemos todos en el mismo coche para ahorrar gasolina. (Wir sind zu fünft, aber das ist egal, wir quetschen uns alle in ein Auto, um Benzin zu sparen.) En la playa no hay sombra, así que nos metemos con nuestra toalla un poco en el pinar para no sufrir tanto calor. (Am Strand gibt es keinen Schatten, also gehen wir mit unserem Handtuch ein bisschen in den Kiefernwald rein, um nicht so viel Hitze abzubekommen.)

¡Ahora sí! ¿Todos listos, quién se mete primero al agua? (Jetzt aber! Alle fertig, wer geht zuerst rein ins Wasser?) Primero meto un pie al agua para saber si el agua está frío. Luego me meto poco a poco. (Ich stecke zuerst einen Fuß ins Wasser, um zu wissen, ob das Wasser kalt ist. Danach gehe ich nach und nach rein.) ¿Pero qué haces? ¡Métete ya! (Aber was machst du denn da? Spring schon rein!) ¡No te metas conmigo! (Mach mit nicht blöd an!) Cada uno es como es. A ti tampoco te gusta cuando me meto en tus cosas. (Jeder ist, wie er ist. Du magst es auch nicht, wenn ich mich in deine Sachen einmische.)

