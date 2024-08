Ob mit Alkohol oder ohne: So bestellen Sie auf Mallorca das richtige Sommer-Getränk

Um an einer Strandbar (el chiringuito) oder in einem Straßencafé (la terraza) die spanische Variante der Sommer-Weinschorle zu bestellen, brauchen Sie nicht viele Vokabeln: ¡Un tinto de verano, por favor! Dabei ist verano der „Sommer“ und tinto steht eigentlich für el vino tinto (also „Rotwein“) – übersetzt also „Ein Sommer-Roter, bitte!“ So weit, so einfach.

Aber dann müssen Sie noch auf diese Frage gefasst sein: ¿Con gaseosa o limonada? Das ist kniffelig, denn Verständnis und Beantwortung verlangen eine gewisse Vertrautheit mit der spanischen Getränkekunde. Das Wort gaseosa können wir vielleicht mit „Brause“ übersetzen. Gemeint ist quietschsüßes Sprudelwasser, das in der Urform neben „Zucker“ (el azúcar) oder eben „Süßstoff“ (el edulcurante) wenig Aroma hat. Und die limonada lässt sich nicht einfach mit„Limo“ übersetzen. Denn für Spanier ist eine limonada eben nur das, was sie synonym als Fanta limón (Zitronen-Fanta) oder Kas limón (spanisches Äquivalent) bezeichnen: eine gelblich trübe Limo mit Zitronengeschmack. Damit wir uns verstehen: Sprite ist streng genommen weder gaseosa noch limonada, sondern eine andere Art von refresco (Erfrischungsgetränk). Und das deutsche Wort Orangen-Limo ist für Spanier übrigens Unsinn, denn Limonade kommt ja von limón (Zitrone).

Das richtige Bier bestellen

Übrigens gibt es denselben Unterschied beim Strecken von Bier. Bestellt man auf Mallorca una clara (eine Klare), bekommt man meist cerveza con gaseosa, also Bier mit klarer Brause, während una shandy mit trüber Zitronen-Fanta gemischt wird. Allerdings sind sich in dieser Frage längst nicht alle Spanier einig. Und witzigerweise wird diese typische Sommerdebatte seit einigen Jahren auch noch von la radler (also einem „Radler“) aufgemischt.

Zurück zu el tinto de verano: Verwirrend ist, dass es auf Spanisch sowohl das Substantiv el tinto (als Kurzwort für „farbigen“ Wein), als auch el tinte (Färbung, Farbmittel, Färbevorgang, Anschein, Hauch) und la tinta (Tinte, Tusche, Farbe) gibt, deren Bedeutungen sich unterscheiden, aber teilweise überschneiden. Für ein besseres Verständnis finden Sie Anwendungsbeispiele im Vokabelkasten.