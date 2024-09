Spanisch lernen: So erklären Sie Ihrem Frisör auf Mallorca souverän, welche Frisur Sie wollen

Beginnen wir mit einer typischen Streitfrage: Gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen den spanischen Wörtern el pelo (Haar) und el cabello (Haar)? Die schwierige Antwort: Ja, es gibt wohl zwei Unterschiede, aber beide sind nicht so ganz eindeutig. Erstens wird el pelo eher für die einzelnen Haare benutzt, während el cabello eher die Gesamtheit der Haare bezeichnet. In der Suppe schwimmt also meist un pelo. Und auch bei der Redewendung „um ein Haar“ sprechen wir von por un pelo, weil es ja darum geht, wie „haarscharf“ man an einer Sache dran war.

Beim Waschen (lavar), Schneiden (cortar) und Legen/Kämmen (peinar) beschäftigen wir uns eher mit dem ganzen cabello. Allerdings kann man auch das Wort pelo als Gesamtheit der Haare benutzen: Hoy llevo el pelo/el cabello suelto. (Heute trage ich das Haar offen.) Und umgekehrt darf der Ausdruck un cabello laut Sprachakademie auch für jedes einzelne Haar benutzt werden. Bei den ersten grauen Haaren hingegen sprechen wir übrigens weder von pelos noch von cabellos, sondern nennen sie las canas. Erst wer richtig grauhaarig ist, hat pelo oder cabello gris.

"El cabello": Nur für Menschen, Mais und Kürbis

Der zweite Unterschied zwischen pelo und cabello ist ein bisschen eindeutiger: Laut Wörterbuch bezieht sich el cabello fast ausschließlich auf das menschliche Kopfhaar (el cabello humano). Das Fell (el pelaje) der Tiere (de los animales) besteht aus pelos. Allerdings gibt es Ausnahmen für einige Pflanzen: Die Haare eines Maiskolbens können als cabellos bezeichnet werden, und die haarähnlichen Strähnen in einem Kürbis (la calabaza) werden auch als cabello de ángel (Engelshaar) bezeichnet – insbesondere dann, wenn man Marmelade daraus macht und zum Beispiel süßes Gebäck damit füllt: Nicht nur zu Ostern finden wir in mallorquinischen Konditoreien rubiols con cabello de ángel (also Teigtaschen mit Kürbismarmeladenfüllung).

Ein Frisörsalon ist eine peluquería, und die Personen, die darin arbeiten, sind peluqeros und peluqueras. Das spanische Wort für Frisur – el peinado – kommt vom Verb peinar (kämmen); el peine ist der „Kamm“ und el cepillo die „Bürste“. Der „Haarschnitt“ ist el corte de pelo und die „Schere“ las tijeras.

Der dazugehörige Wortschatz. / MZ

