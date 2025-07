Spanisch lernen für den Job: So glänzen Sie im Vorstellungsgespräch auf Mallorca

Die Redewendung manos a la obra heißt wörtlich: „Hände ans Werk!“ Wer es verstehen will (und die Hände nicht lieber in die Tasche steckt), versteht das auch auf Deutsch: Es ist die Aufforderung, in die Hände zu spucken, einer möglicherweise unangenehmen Aufgabe zu Leibe zu rücken und sich „an die Arbeit zu machen“.

Kostenloses Arbeitsheft

Es ist aber auch der Titel eines vom Instituto Cervantes (das spanische Kulturinstitut, vergleichbar mit dem deutschen Goethe-Institut) herausgegebenen Heftes, um spanische Ausdrücke und Vokabeln rund um die Arbeitswelt zu üben. Das Gute daran: Es ist sehr praxisnah, nett illustriert und zudem kostenlos auf der Website einsehbar. Es ist der jüngste Band der sich an Sprachschüler richtenden Reihe "Español para la vida cotidiana" (Spanisch für den Alltag). Die lohnenswerte Sammlung finden Sie hier.

Im Heft zum Arbeitsleben ist zum Beispiel das vierte Kapitel ein Highlight. Es behandelt typische Dialoge in einem Vorstellungsgespräch. Finden Sie also spanische Antworten auf folgende Fragen: ¿Cómo te describirías a ti mismo? (Wie würdest du dich selbst beschreiben?) ¿Cuáles son tus fortalezas / debilidades? (Was sind deine Stärken / Schwächen?) ¿Qué te ves haciendo en cinco años? (Was stellt du dir vor, wirst du in fünf Jahren machen / arbeiten?) ¿Y en diez años? (Und in zehn Jahren?)

Schwierige Fragen im Vorstellungsgespräch

Nach solchen Aufwärmfragen wird es dann oft etwas kniffliger: ¿Cuáles son tus expectativas salariales? (Was sind deine Gehaltsvorstellungen?) Hay un hueco en tu experiencia laboral. ¿Qué hiciste en ese tiempo? (Da ist eine zeitliche Lücke bei den Joberfahrungen in deinem Lebenslauf. Was hast du in der Zeit gemacht?) ¿Qué aspectos no te gustan de un jefe? (Welche Dinge magst du an einem Chef nicht?)

Ein weiterer Teil des Arbeitsheftes beschäftigt sich mit bestimmten Berufsfeldern, damit verbundenen Redewendungen und den verschiedenen Berufsbezeichnungen in unterschiedlichen spanischsprachigen Ländern. Wir erfahren zum Beispiel, dass ein fontanero (so nennen wir hierzulande den „Klempner“) in Nicaragua auch mal pajero, in Bolivien plomero und in Chile gasfitero heißen kann.

Inhaltsbezogenes Vokabeltraining

Als wichtige Vokabeln zu diesem Berufsfeld lernen wir el grifo (Wasserhahn), el desagüe (Abfluss), la tubería (Rohrleitungen), la fuga (Leck oder Rohrbruch, also überall da, wo Wasser oder Gas austritt) sowie die Redewendung cortar el grifo („den Hahn zudrehen“, auch im übertragenen Sinne den „Geldhahn“).

Abonnieren, um zu lesen