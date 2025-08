Zwischen Gelassenheit und Fatalismus: Dieser spanische Satz ist im Alltag auf Mallorca allgegenwärtig

Es vergeht eigentlich kein Tag auf Mallorca, an dem sich nicht jemand über das Wetter beschwert: ¡Qué calor! (Was für eine Hitze!), wenn es zu heiß ist. ¿Qué día más tonto, no? (Was für ein komischer Tag / komisches Wetter!), wenn es bewölkt ist. ¡Este bochorno me mata! (Die schwüle Hitze bringt mich um / macht mich fertig!) ¡Vaya, un día que queremos ir a la playa y dan lluvia! (Na toll, da wollen wir einmal einen Tag an den Strand gehen, und sie sagen Regen voraus!)

So ist es halt

Im anschließenden Small Talk versuchen sich Gesprächspartner darin zu übertrumpfen, die schlimmsten Episoden über das Wetter (el tiempo) zu erzählen. Manches wird auf den Klimawandel (el cambio climático) geschoben. Aber oft gibt es auch eine Person, die diesen magischen spanischen Satz sagt: ¡Es lo que hay!

Wörtlich lässt sich der Satz mit „es ist, was es gibt“ übersetzen. Sinngemäß verstehen wir: So ist es halt. Das ist eben so. So ist das Leben. Et es wie et es, wie der Kölner sagt. Die Spanier nutzen den Ausspruch gern und in allen Lebenslagen. Das Wasser (el agua) ist voller Quallen (las medusas)? ¡Es lo que hay! Eine halbe Stunde, um in Palma einen Parkplatz zu finden (encontrar parquing)? ¡Hombre, qué quieres, estamos en agosto! ¡Es lo que hay! (Hey, was willst du, es ist August. Da ist das eben so!) Streik am Flughafen (huelga en el aeropuerto), der Flieger hat zwei Stunden Verspätung (el avión tiene dos horas de retraso), kein Taxi da (no hay taxis) … ¡Es lo que hay!

Zwischen Gelassenheit und Fatalismus

Der Ausspruch bezeichnet eine Lebenseinstellung (un modo de ver la vida), die man irgendwo zwischen gesunder Gelassenheit (una tranquilidad / calma saludable, una buena ración de serenidad), Gleichgültigkeit (la indiferencia), el pasotismo (schönes spanisches Wort für eine „Ist mir doch total egal“-Einstellung) und Fatalismus (el fatalismo) einordnen kann. Wenn wir in dieselbe Kerbe hauen wollen, pflichten wir bei: La vida es como es. (Das Leben ist, wie es ist.) Siempre ha sido así. (Das war schon immer so.) No te preocupes, ya se arreglará. (Keine Sorge, das renkt sich schon wieder ein.) De nada sirve amargarse la vida. (Es bringt nichts, sich das Leben zu verbittern.)

Die gegenteilige Reaktion geht in etwa so: ¿Cómo que es lo que hay? (Was soll das heißen, es ist, wie es ist?) Si algo está mal hay, que cambiarlo. (Was nicht richtig ist, muss man verändern.) Hay que quejarse. (Man muss sich beschweren.) Si nadie dice nada, todo se quedará como está (Wenn niemand etwas sagt, bleibt alles, wie es ist.) Wer sich richtig beliebt machen will, sagt noch: Eso en Alemania no pasa. (In Deutschland passiert das nicht.)

Abonnieren, um zu lesen