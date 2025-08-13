Die familia real ist auf der Insel. Gemeint ist mit dem Begriff nicht eine „reale Familie“, sondern die „Königsfamilie“. Denn das Adjektiv real hat diesen doppelten Sinn. El Real Club Naútico de Palma ist der „Königliche Yachtclub Palma“. Aber el salario real ist der „Reallohn“, also das, was man sich unter Berücksichtigung von „Kaufkraft“ (el poder adquisitivo) und „Inflation“ (la inflación) wirklich für das Geld bekommt. Das Salär des Königs nennt man auf Spanisch eher la asignación (Zuteilung) oder la retribución (Vergütung). Der König (el rey) bekommt im Jahr etwa 8,5 Millionen Euro, muss damit aber alle Royals und die Casa Real (Königshaus) versorgen.

Während des diesjährigen Mallorca-Urlaubs der Familie konzentriert sich das Interesse der Öffentlichkeit vor allem auf die inzwischen beide volljährigen Töchter (las hijas), also auf die Thronfolgerin princesa Leonor (Prinzessin Leonor) und infanta Sofía. Den Titel der jüngeren Schwester übersetzen wir mit „Infantin“. Er bezeichnet im spanischen (und portugiesischen) Königshaus eine Königstochter (la infanta) oder Königssohn (el infante), die oder der aber nicht direkter Thronfolger (el heredero del trono) oder direkte Thronfolgerin (la heredera del trono) ist. Der Begriff infanta ist übrigens mit dem Wort infantil (kindlich, kindisch, Kinder-) verwandt. Darin steckt wohl irgendwie die Idee, des kleineren, jüngeren Königskindes.

Fanta kommt von Fantasie

Vorsicht, harter Themenwechsel: Die infanta hat nichts mit dem Erfrischungsgetränk „Fanta“ zu tun. Aber weil der deutsche Ursprung der Marke interessant ist, soll er hier erwähnt werden: Die Marke Fanta (der Firmengeschichte zufolge von „Fantasie“ = la fantasía, la imaginación) entstand vor 85 Jahren in Nazideutschland, als dort den Coca-Cola-Werken durch Kriegssanktionen die Rohstoffe ausgingen. Fantasie war gefragt, um aus den vorhandenen Zutaten Molke (el suero de leche) und Apfel (la manzana) ein neues Erfrischungsgetränk (el refresco) zu entwickeln.

Man fragt sich: Wird das russische Erfrischungsgetränk Dobry Cola („dobry“ heißt „nett“), das dort 2022 wegen der Kriegssanktionen erfunden wurde, auch mal eine internationale Erfolgsgeschichte haben?

