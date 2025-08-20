Spanisch lernen: Wie Sie Ihre Hilfe beim Wandstreichen anbieten – oder eine Ausrede finden

Beim Beruf ist es dieselbe Doppeldeutigkeit wie im Deutschen: Wenn sich jemand als pintor vorstellt, ist er „Maler“. Wir wissen aber weder in der einen noch in der anderen Sprache, ob es sich nun um einen Künstler (el artista) oder um einen Handwerker (el obrero, el artesano) handelt. Wir könnten nachfragen: ¿Vale, pero qué tipo de pintor? (Okay, aber welche Art von Maler?) ¿Pintas cuadros o pintas paredes? (Malst du Bilder oder streichst du Wände?) Im Spanischen bleibt die Doppeldeutigkeit im Verb bestehen. Denn pintar kann sowohl „malen“ als auch „streichen“ bedeuten.

Die meisten Inselbewohner werden dem Verb wohl eher in der Bedeutung von „streichen“ begegnen. Este fin de semana tendremos un montón de trabajo en casa. (Dieses Wochenende haben wir viel Arbeit zu Hause.) Vamos a pintar la cocina. (Wir werden die Küche streichen.) Hace cinco años que no la hemos pintado y le hace falta. (Fünf Jahre haben wir sie nicht gestrichen, und sie hat es nötig.)

"Ich würde gerne mithelfen, aber..."

Für einen guten Freund wären jetzt folgende Sätze höflich: ¡Vaya trabajazo y con ese calor! (Was für eine Arbeit, und dann mit dieser Hitze.) Si necesitais ayuda contad conmigo. (Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen.) Soy un manitas. (Im Heimwerkeln bin ich geschickt.) Así acabamos antes y luego nos daremos un baño en la playa. (Dann werden wir früher fertig und können hinterher noch am Strand ins Wasser springen.)

Wie gesagt, das wäre die höfliche Variante. Aber so könnte es passieren, dass Ihre Freunde tatsächlich auf das Angebot zurückkommen. ¡Qué amable! (Das ist aber nett!) La verdad es que sí, que podríamos necesitar una mano. (Wir könnten tatsächlich ein bisschen Hilfe gebrauchen.) Lo mejor sería empezar temprano para aprovechar las horas de menos calor. (Am besten fangen wir früh morgens an, um die Stunden auszunutzen, an denen es noch nicht so heiß ist. ¿Te iría bien pasar a las nueve? (Passt es für dich, um 9 Uhr vorbeizukommen?)

Wenn Sie nicht wirklich mithelfen wollen, bedienen Sie sich lieber aus dem folgenden Wortschatz: Me encantaría ayudar. (Ich würde gerne mithelfen.) Pero justo este finde tengo visita. (Aber just an diesem Wochenende bekomme ich Besuch.) Creo que podría pasar un ratito el domingo por la tarde. (Ich glaube, ich könnte am Sonntagnachmittag einen Moment vorbeischauen.) Pero os advierto, soy un manazas. (Aber ich warne euch, ich habe zwei linke Hände.) La última vez que pinté en mi casa fue todo un desastre. (Das letzte Mal, als ich bei mir gestrichen habe, war ein Chaos.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

