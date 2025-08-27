Spanisch lernen: So streiten Sie sich über Hitze, stickige Luft und die richtige Zeit zum Lüften

Solange draußen die Sonne knallt (el sol está pegando) und es über 40 Grad sind (hace más de cuarenta grados), ist die Sache relativ eindeutig: ventanas y persianas cerradas durante todo el día (Fenster und Fensterläden den ganzen Tag über geschlossen) y esperar a que refresque un poco por la noche (und darauf warten, dass es sich am Abend etwas abkühlt). Was aber, wenn es draußen bewölkt (nublado) ist und sich vielleicht ein leichtes Lüftchen regt (hay una pequeña brisa)? Dann beginnt nämlich der Streit: Voy a abrir las ventanas (ich mache die Fenster auf), sagt die eine. No, espera un poco que aún hace más calor fuera que dentro (warte noch ein bisschen, es ist draußen immer noch wärmer als drinnen), sagt der andere.

Aber das Fenster ist schon auf und der Luftzug kühlt. ¿Ves? Es mejor con la ventana abierta, así entra un poco de aire fresco. (Siehst du? Es ist besser mit dem geöffneten Fenster, dann kommt ein bisschen frische Luft rein.) ¿Aire fresco, qué va? Si el termómetro dice que son treinta grados. Solo se siente más fresco por la corriente. (Was für eine frische Luft? Das Thermometer zeigt, dass es 30 Grad sind. Es fühlt sich nur frisch an wegen des Luftzugs.)

"Aire estancado y pegajoso"

Der als Kompromiss angeschaltete Deckenventilator (el ventilador de techo) oder die Klimaanlage (el aire acondicionado) bringt nur kurze Zeit Ruhe in die grundsätzliche Meinungsverschiedenheit. No puedo estar todo el día encerrada con la ventana cerrada. (Ich kann nicht den ganzen Tag mit geschlossenen Fenstern hier drinnen sein.) Siento que el aire está como estancado y pegajoso. (Die Luft fühlt sich für mich abgestanden und klebrig an.) El ventilador está moviendo el aire, pero es el mismo aire usado. Me agobia. (Der Ventilator bewegt die Luft, aber es ist dieselbe verbrauchte Luft. Das macht mich fertig.) Me estoy ahogando. (Ich ersticke.) Y el aire acondicionado me hace doler la cabeza. (Und die Klimaanlage macht mir Kopfschmerzen.) ¿Ventilamos un momento aunque sea media horita? (Lüften wir einen Moment, auch wenn es nur ein halbes Stündchen ist?)

Si te estás agobiando dentro, podrías darte una vuelta, ¿no? (Wenn es dich stresst, drinnen zu sein, kannst du doch draußen eine Runde drehen, oder?) No quiero salir con el calor que hace, solo quiero ventilar. (Ich will nicht raus bei der Hitze, ich will nur etwas lüften.) No te entiendo. (Ich verstehe dich nicht.) ¡A mí lo que me agobia eres tú! (Was mich stresst, bist du!)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

