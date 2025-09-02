Spanisch lernen: So erörten Sie alle Liebesphasen von der perfekten Beziehung bis zum Bruch

Auf Deutsch reden wir manchmal von den Müllers oder den Meiers, wenn wir die Mitglieder der Familie Müller oder Meier meinen. Auf Spanisch benutzt man in diesen Fällen den Singular im Nachnamen. Man spricht also von los García oder los Pons in Bezug auf die Familien García (typischer Nachname in Spanien) und Pons (häufiger Nachname auf Mallorca). Die urspanische Sitcom-Serie Los Serrano, die sich übrigens hervorragend eignet, um spanische Redewendungen und Stereotype zu lernen, erzählt entsprechend die Geschichte der fiktiven Kneipe Hermanos Serrano (Gebrüder Serrano) in Madrid.

Und so versteht man auch den etwas komisch anmutenden spanischen Titel des nun in den Inselkinos anlaufenden Films Los Rose (auf Deutsch „Die Rosenschlacht“, im englischen Original „The Roses“). Der Filmtitel setzt sich aus dem spanischen Artikel Los und dem englischen Nachnamen Rose zusammen.

Vom Lieben und "Entlieben"

Im Gespräch über den Film – egal, ob über das aktuelle Remake oder das Original aus den 80ern – kommen wir sicherlich schnell darauf zu sprechen, wie eine anscheinend perfekte Beziehung (una relación perfecta) nach und nach kaputtgehen kann. Und jeder Gesprächspartner kennt zumindest aus der Bekanntschaft eine ähnliche Geschichte über los amores (Liebesbeziehungen) und desamores (schönes Wort für das sich „Entlieben“). Parecían la pareja ideal (sie schienen das ideale Paar zu sein), enamoradísimos, inseparables (total verliebt, unzertrennlich), buenos trabajos los dos y sin problemas de dinero (beide mit guten Jobs und ohne Geldsorgen), viajaban juntos (sie sind zusammen gereist), luego tenían dos niños preciosos (später kamen zwei wunderschöne Kinder).

Und irgendwann kommt es, wie im Film – Achtung, Spoiler! –, zum Bruch: uno de los dos pierde el trabajo (einer der beiden verliert seinen Job), no lo lleva bien (das verkraftet er nicht richtig), viven realidades distintas (sie leben unterschiedliche Wirklichkeiten), empiezan las peleas (der Streit beginnt) y se pelean por la casa (und sie streiten sich ums Haus).

Dann beim gemeinsamen Gläschen Wein plaudert man dann über die Moral aus dem Film: En la relación siempre hay que mantener viva la llama. (In der Beziehung muss man immer die Flamme/das Feuer/die Leidenschaft am Leben erhalten.) Y si un día hay que separarse, hay que separarse por las buenas, siempre pensando en el bien de los hijos (Und wenn man sich eines Tages trennen muss, sollte es einvernehmlich sein und mit dem Wohl der Kinder im Blick.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

