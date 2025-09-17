Spanisch lernen: Warum man bei "el tiempo" manchmal auf die Uhr und manchmal in den Himmel schaut

Sogenannte Teekesselchen, also Begriffe, die zwei oder mehr verschiedene Bedeutungen haben, gibt es ja in allen Sprachen. Der Tau (am Morgen) ist auf Spanisch el rocío, das Tau (am Schiff) ist el cabo. Das Schloss (aus dem Mittelalter) ist el castillo, das Schloss in der Tür hingegen la cerradura oder (als Vorhängeschloss) el candado. Im Spanischen nennt man diese Wortpaare los homónimos. Ein typisches Beispiel ist der Ausdruck la vela, der sowohl „Segel“ als auch „Kerze“ heißen kann. Es gibt auch Ausdrücke, die sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch als Teekesselchen funktionieren. Zum Beispiel ist el banco sowohl die „Bank“ im Sinne von Geldinstitut als auch eine „Sitzbank“.

Erstaunlich mag zunächst wirken, dass es in der spanischen Sprache für so wichtige Begriffe wie „Zeit“ und „Wetter“ nur ein einziges Wort gibt, nämlich el tiempo. Diese Doppelbedeutung gibt es in vielen romanischen Sprachen (temps auf Französisch oder tempo auf Italienisch und Portugiesisch) und hat ihren Ursprung im Lateinischen: Das Wort für Zeit (tempus) wurde auch für Zeitabschnitte (el período de tiempo) oder Jahreszeiten (la estación del año) verwendet, die mit dem dazugehörigen Wetter verknüpft wurden: die kalte Jahreszeit (la estación fría / el tiempo frío).

Gutes Wetter oder guten alten Zeiten?

Im Alltag auf Mallorca ist das etwas unpraktisch. Denn gerade wer Spanisch als Zweitsprache spricht, versteht nicht immer sofort, ob mit el buen tiempo nun das gute Wetter oder eine gute Zeit gemeint ist. Es gibt einfach bestimmte Wendungen, in denen eher die eine oder die andere Bedeutung gemeint ist. Beim buen tiempo oder mal tiempo wird in aller Regel vom guten oder schlechten Wetter die Rede sein. Erinnert man sich hingegen an die buenos oder viejos tiempos sind es die „guten alten Zeiten“.

Dazu sollte man wissen, dass der Terminus el tiempo auch gerne als Kurzform für el pronóstico del tiempo (also die Wettervorhersage) benutzt wird. Vor dem Verlassen des Hauses könnten wir also fragen: ¿Qué dice el tiempo? Gemeint ist dann: „Was sagt das Wetter?“ oder „Wie ist die Wettervorhersage?“. Und typische Antworten könnten lauten: Dan lluvia. (Sie sagen Regen voraus.) oder Dan buen tiempo. (Es soll schön werden.) In derselben Situation, beim Verlassen des Hauses, könnte aber auch jemand fragen: ¿Cómo vamos de tiempo? Dann ist eben nicht das Wetter gemeint, sondern die Uhrzeit, genauer gesagt, die Frage, ob man sich beeilen muss. Die Übersetzung wäre also: „Was sagt die Uhr?“ oder „Wie sieht es zeitlich aus?“.

Der Wortschatz zum Thema.

