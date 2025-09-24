Gar nicht so leicht: Könnten Sie ein Phantombild auf Spanisch erstellen?

Es ist eine wirklich gute Übung in einer Fremdsprache: das Aussehen (la apariencia) oder die körperlichen Merkmale (los rasgos físicos) eines Menschen so detailliert zu beschreiben, dass sich die Zuhörerin buchstäblich ein Bild von der beschriebenen Person machen kann. Stellen Sie sich am besten vor, sie müssen als Zeuge (como testigo) bei der Polizei (en la policía) eine Aussage machen (prestar declaración) und einen mutmaßlichen Täter (un presunto autor) beschreiben.

Eine genaue Täterbeschreibung ist knifflig

Das Phantombild, das die Polizei dann mithilfe der Beschreibung erstellt, hat auf Spanisch übrigens mehrere Namen: In Spanien sagt man eher el retrato robot (übersetzt so etwas wie „maschinell erstelltes Porträt“) in Lateinamerika hört man auch el retrato hablado („gesprochenes Porträt“, im Sinne von „Beschreibung“). Auf beiden Seiten des Atlantiks begegnet man auch dem polizeilichen Fachwort el identikit, das sich auf eine bestimmte Technik der Phantombild-Erstellung bezieht.

Oft beginnt man bei der Beschreibung mit la altura (Größe) und la complexión (dem Körperbau): Se trata de una mujer alta y delgada de unos cuarenta años de edad. (Es handelt sich um eine große und schlanke Frau von etwa 40 Jahren.) Oder: Es un joven más bien bajo, de máximo uno sesenta, de complexión robusta. (Es ist ein junger Mann, eher klein, maximal eins sechzig, von kräftiger Statur.)

Haut, Haare, Kopf und Augen

Auch die Haut- und Haarfarbe (el color de piel y pelo) gehört zur Beschreibung: Dabei beschreibt moreno einen dunkleren Typ im Gegensatz zu blanco (weiß) und rubio (blond). Das Haar (el cabello / el pelo) ist zudem corto (kurz), mediano (mittellang) oder largo (lang) sowie escaso (spärlich) oder abundante (üppig) und lacio / liso (glatt), ondulado (gewellt), rizado (gelockt) oder crespo (kraus).

Der Kopf (la cabeza) ist nicht immer leicht zu beschreiben, mitunter benutzt man dafür die Adjektive redonda (rund), ovoidal (oval), cuadrada (quadratisch) oder rectangular (rechteckig). Das Gesicht (la cara) ist zum Beispiel alargada (länglich) oder corta (kurz), llena (voll), flácida (schlaff) oder auch huesuda (hager, knöchern). Bei der Stirn (la frente) erwähnt man zum Beispiel las entradas (die Geheimratsecken).

Die Augen (los ojos) sind marrones / castaños (braun), verdes (grün), azules (blau) sowie grandes (groß) oder pequeños (klein) und vielleicht redondos (rund) oder alargados (länglich). Um das Gesicht weiter zu beschreiben, brauchen wir auch die Vokabeln las cejas (Augenbrauen) la boca (Mund), la nariz (Nase), las orejas (Ohren) und el mentón (Kinn).

