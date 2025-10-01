Lust auf "mediterranes Lebensgefühl"? So reden Sie mit den Nachbarn darüber

Der Begriff mediterráneo (aus dem Lateinischen in der Bedeutung „inmitten von Land“) ist gar nicht so einfach aufzudröseln. Auf Spanisch kann der Ausdruck el Mediterráneo zweierlei bedeuten: Zunächst ist es die Kurzform für el mar Mediterráneo (also „das Mittelmeer“). Darüber hinaus kann es auch den „Mittelmeerraum“ bezeichnen, also die Küstengebiete und zum Teil die dazugehörigen Länder rund um das Mittelmeer.

Was denken die Nachbarn?

Auch auf Deutsch benutzen wir das Wort: „mediterran“. Oft hören wir es in Zusammenhang mit „mediterranes Klima“ (el clima mediterráneo), „mediterrane Kost“ (la dieta mediterránea) oder „eine mediterrane Insel“ (una isla mediterránea). Schwieriger wird die Übersetzung des träumerischen Ausdrucks „mediterranes Lebensgefühl“. Die Spanier würden wohl eher vom estilo de vida mediterráneo (mediterrane Lebensweise) sprechen.

Was Deutsche (alemanes) und Spanier (españoles) darunter genau verstehen, ist sicherlich ein interessantes Gesprächsthema mit mallorquinischen Nachbarn. Als Wahlmallorquiner werden wir vielleicht über Palmen (las palmeras) und Wein (el vino) sprechen. Und dass sich alles viel einfacher und leichter anfühlt (todo parece más fácil, más ligero).

Ein bisschen Völkerverständigung

Dem Ureinwohner wären diese Assoziationen wohl zu oberflächlich (superficiales). Beim zweiten Glas Wein zitiert er dann das Lied Mediterráneo, in dem sich der Liedermacher Joan Manuel Serrat direkt ans Mittelmeer wendet: En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti, cien pueblos, de Algeciras a Estambul. (Etwa: „Auf meiner Haut trage ich den bitteren Geschmack, den in dich hundert ewig leidende Völker hineinweinten, von Algeciras bis Istanbul.“)

Und wie interessant wäre das Gespräch erst, wenn sich auch Franzosen (franceses), Griechen (griegos), Syrier (sirios), Libanesen (libaneses), Ägypter (egipcios) und Marokkaner (marroquíes) daran beteiligten? Warum sprechen die Türken (los turcos) vom „weißen Meer“? Und welche Lieder über unser gemeinsames Mittelmeer würden wohl ein Israeli (un israelí) und ein Palästinenser (un palestino) zitieren, wenn wir mit ihnen friedlich an einem Tisch darüber reden könnten?

