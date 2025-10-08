Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Wortschatz

Spanisch lernen mit der MZ: So diskutieren Sie auf Spanisch über Körperpflege

Duschmuffel oder Duschfanatiker? Beim Thema Körperpflege gibt es verschiedene Ansichten. Welche Ausdrücke auf Spanisch Sie dazu kennen sollten

Die „pompa de jabón“ (Seifenblase) steht auch auf Spanisch für kurzlebige Träume.

Die „pompa de jabón“ (Seifenblase) steht auch auf Spanisch für kurzlebige Träume. / Segej Dolzenko / Efe

Tom Gebhardt

Tom Gebhardt

Über das Thema „Körperpflege“ (el cuidado personal) steht viel zu wenig in den Lektionen der gängigen Sprachkurse. Dabei gibt es Gesprächsthemen, die sich mindestens einmal im Jahr wiederholen.

Wenn Sie zum Beispiel in Ihrem näheren Bekanntenkreis einen Duschmuffel haben, werden Sie in den kommenden Wochen wahrscheinlich folgenden Satz hören: En verano me ducho varias veces al día, pero en cuanto empiece el frío me cuesta más, me da mucha pereza. (Im Sommer dusche ich mich mehrmals am Tag, aber sobald es kälter wird, ist die Überwindung größer, ich habe überhaupt keine Lust dazu.) Duschfanatiker rümpfen dann die Nase und werfen Weisheiten ein wie: La higiene personal es importante. (Die Körperhygiene ist wichtig.) Está comprobadísimo: Agua y jabón han salvado más vidas que el descubrimiento de la penicilina. (Das ist eindeutig bewiesen: Wasser und Seife haben mehr Leben gerettet als die Entdeckung des Penizillins.)

¿Mañana o noche?

Gern schließt sich jetzt ein oft gehörter Small Talk zum Thema ducha (Dusche) an. Häufige Einstiegsfrage: ¿Te duchas en la mañana o en la noche? (Duschst du am Morgen oder am Abend?) Die Gesprächsrunde teilt sich entsprechend in zwei Teams. Als Verteidiger der Morgendusche brauchen Sie jetzt folgende Vokabeln: Es lo primero que hago después de levantarme. (Es ist das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache.) Es más, si no me ducho no despierto del todo, no soy persona. (Mehr noch, wenn ich mich nicht dusche, wache ich nicht richtig auf, fühle ich mich nicht wie ein Mensch.)

Als Teil des Teams Abenddusche entgegnen Sie: Yo me ducho antes de acostarme. (Ich dusche mich vor dem Schlafengehen.) Me relaja. (Das entspannt mich.) Con la ducha se me va el estrés del día y descanso mucho mejor. (Mit der Dusche verlässt mich der Stress des Tages, und ich schlafe viel besser.)

Lieber drauf verzichten?

Aber auch das Team Duschmuffel hat Argumente auf seiner Seite: Los dermatólogos dicen que ducharse a diario, especialmente con agua caliente, puede ser perjudicial para la piel. (Die Dermatologen sagen, dass tägliches Duschen, vor allem mit warmem Wasser, schädlich für die Haut sein kann.) Que se destruye la capa protectora de la piel. (Dass der Säureschutzmantel der Haut zerstört wird.) Que luego la gente se queja de piel seca y alergias contra los aditivos en los geles de ducha. (Und hinterher beschweren sich die Leute über trockene Haut und Allergien gegen die Zusatzstoffe in den Duschgels.)

