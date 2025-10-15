Spanisch lernen: Warum "sehr oft" und "sehr klein" zum Verwechseln ähnlich sind

Ziemlich oft (muy a menudo) werden wir gefragt, wie häufig wir etwas tun. Zwischen siempre (immer) und nunca (nie) gibt es eine breite Palette von Ausdrücken, mit der wir una frecuencia exacta (genaue Häufigkeit) oder una frecuencia aproximada (ungefähre Häufigkeit) ausdrücken können. Schauen wir uns das einmal in ein paar typischen Beispielen an.

"Abverbios de frecuencia" richtig anwenden

Ab und zu (de vez en cuando) wird man gefragt: ¿Con qué frecuencia vas al dentista? (Wie häufig gehst du zum Zahnarzt?) Diese Frage klingt allerdings etwas gestelzt und passt eher zu einem Fragebogen, den man beim Erstbesuch im Wartezimmer ausfüllen muss. Gleichbedeutend und geläufiger im Gespräch mit Freunden sind wohl folgende Formulierungen: ¿Cada cuánto vas al dentista? oder ¿Cada cuánto tiempo vas al dentista? Diese Wendungen kommen vor allem zur Anwendung, wenn man von periodisch wiederkehrenden Ereignissen spricht.

Die Antworten lauten dann auch entsprechend: cada tres meses (alle drei Monate), dos veces al año (zweimal im Jahr), intento ir al menos anualmente (ich versuche, mindestens jährlich zu gehen), cada dos años (alle zwei Jahre) oder eben solo cuando el dolor de muela sea insoportable y ya no se me pase con una buena dosis de calmantes (nur wenn die Zahnschmerzen nicht mehr auszuhalten sind und auch nicht mehr mit einer fetten Dosis Schmerzmittel weggehen).

Manchmal fragen wir weniger nach einer bestimmten Periodizität (la periodicidad ), sondern eben nach Häufigkeit (la frecuencia), ohne dass automatisch eine Regelmäßigkeit (la regularidad) dahintersteht. Dann fragen wir vielleicht eher so: ¿Te gusta el cine, vas a menudo? (Magst das Kino, gehst du oft?) Und die Antworten darauf sind dann vielleicht auch eher vage: Me encanta, me gustaría ir mucho más. (Ich liebe es, ich würde gerne viel öfter gehen.) Oder: La verdad es que quisiera ir más a menudo pero muchas veces no me da tiempo y a veces me entero tarde de las buenas películas. (Ich würde echt gerne häufiger gehen, aber oft finde ich keine Zeit, und manchmal bekomme ich zu spät mit, wenn ein guter Film läuft.)

Von „mickrig“ bis „mega“

Die spanische Vokabel menudo oder menuda ist wirklich nicht einfach, weil sie in sehr unterschiedlichen Bedeutungen vorkommt. Eigentlich bedeutet das Adjektiv menudo so etwas wie „klein“, „mickrig“ oder „unbedeutend“. Aber in dieser ursprünglichen Form hören wir es immer seltener. Stattdessen hören wir es häufiger in der Wendung a menudo, die wie eben schon erwähnt „oft“ heißt. Außerdem wird menudo auch noch ironisch als Verstärkung benutzt: ¡Menudo viaje! heißt wörtlich übersetzt „Was für eine mickrige Reise!“ Gemeint ist aber das Gegenteil, also etwa: „Wow, was für eine Megareise!“

Der Ausdruck „en la vida“ bedeutet „nie im Leben“

Das Gegenteil von siempre (immer) ist nunca (nie). Stattdessen kann man gleichbedeutend auch jamás oder in der übertreibenden Doppelform nunca jamás (etwa „nie und nimmer“) sagen. So lernen wir es im Wörterbuch. Im Sprachalltag auf Mallorca hören wir häufig aber noch einen anderen Ausdruck, der für Spanischlernende schwer zu verstehen ist: en la vida. Wörtlich übersetzt heißen diese drei Worte „im Leben“. Gemeint ist aber meistens: „nie im Leben“. Zum Beispiel im Jarabe-de-Palo-Hit "La flac"a, dessen erste Textzeile lautet: En la vida conocí mujer igual a la flaca. (Übersetzt: Nie habe ich eine Frau kennen gelernt, die so war wie die Flaca / Dünne.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

