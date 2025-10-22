Spanisch lernen: Wie Sie differenziert über unverschämte Menschen schimpfen

¡Muchas gracias, muy amable! (Vielen Dank, sehr freundlich!) Solche Floskeln gehören zum Grundwortschatz, und wir lernen sie in jedem Sprachkurs. Viel schwieriger ist es in einer Fremdsprache meist, sich über die verschiedenen Facetten der Unfreundlichkeit (la falta de amabilidad) oder Unhöflichkeit (la falta de educación/la descortesía) zu unterhalten. Unfreundliche Menschen (personas antipáticas) und Leute ohne Benehmen (gente maleducada) gibt es leider überall, selbst auf Mallorca! Da sollte man im Gespräch schon genau unterscheiden können, wo die Grenze zur Beleidigung ist.

Wenn wir den Umgang mit anderen Personen (el trato con otras personas) als correcto pero un poco seco (korrekt, aber etwas trocken/spröde) beschreiben, wirkt das nicht unbedingt beleidigend, und trotzdem üben wir leichte Kritik. Je nach Zusammenhang passen vielleicht auch die Adjektive distante (distanziert), reservado (reserviert/zurückhaltend), serio (ernst) oder frío (kühl), sin tacto (taktlos) und desatento (unaufmerksam). Unter dem Suchbegriff „unfreundlich“ finden wir im Wörterbuch Übersetzungen wie poco amable (also wörtlich übersetzt „wenig freundlich“) oder die schärfere Formulierung antipático (unfreundlich/unsympathisch).

"Borde" unterstellt nicht unbedingt eine böse Absicht

Eine Stufe stärker – und damit schon eher in der Kategorie „Beleidigung“ (el insulto) – ist der Ausdruck borde, den man in Sprachkursen selten lernt, aber im Alltag auf Mallorca häufig hört. Er beschreibt eine Person, die sich unhöflich (maleducado), schroff (brusco, rudo, áspero), unverschämt (impertinente, sin vergüenza), undiplomatisch (poco diplomático), schnippisch (respondón, cortante), wenig einfühlsam (poco comprensivo), unangenehm (desagradable) und irgendwie respektlos (irrespetuoso, sin respeto) verhält.

Borde ist zwar eindeutig negativ konnotiert ist, unterstellt aber nicht unbedingt eine böse Absicht. Vielleicht handelt es sich einfach um eine unangepasste Person, mit der sich schwer umgehen lässt (difícil de tratar). Bösartig und eindeutig in der Kategorie Schimpfwort wären die Steigerungen grosero (unflätig, plump, ordinär) oder der vulgäre Ausdruck gilipollas (Vollidiot).

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

