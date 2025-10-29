Spanisch lernen: Wenn Sie ein Instrument spielen, müssen Sie dieses Wort kennen

Es ist eine Vokabel, über die man leicht mal stolpern kann, selbst wenn man schon eine Weile in Spanien lebt: el solfeo. Man wird zum Beispiel gefragt: ¿Sabes solfeo? Zunächst mag es so ähnlich klingen wie: ¿Sabes surfear? (Kannst du surfen?) Aber man lässt sich das Wort buchstabieren äsä-o-älä-äfä-ä-o, solfeo. Wer den Begriff nicht kennt, kann ihn sich nicht herleiten, denn er hat nichts mit sol (Sonne) und feo (hässlich) zu tun.

Für viele Spanier ist solfeo die Übersetzung für das, was wir allgemein als „Notenlesen“ bezeichnen würden. ¿Sabes solfeo? entspricht also in etwa der Frage „Kannst du Noten lesen?“ Man könnte auch gefragt werden: ¿Sabes leer música? (Kannst du Musik lesen?) ¿Sabes leer partituras? (Kannst du Partituren lesen?) oder ¿Sabes lenguaje musical? (wörtlich: „Kannst du Musiksprache?“)

Die Sprache der Musik

Eigentlich ist el solfeo im engeren Sinne eine bestimmte Art der Tonlehre zur Gehör- und Gesangsbildung, dem sogenannten Solfège (französisch) oder Solfeggio (italienisch) – bei dem zur Gehör- und Gesangsbildung bestimmte Töne und Intervalle mit Vokalen gesungen werden. Da diese Methode über Jahrhunderte weitverbreitet war, ist sie zum Synonym für die Notenlehre an sich geworden. Das Wort leitet sich übrigens ursprünglich von den Noten sol (auf Deutsch nennen wir diese Note G) und fa (auf Deutsch der Ton F) ab. Auch die anderen Noten und Akkorde haben ganz andere Namen, als wir sie auf Deutsch gewohnt sind (siehe Kasten).

Oft beginnt das Gespräch so: ¿Tocas algún instrumento? (Spielst du irgendein Instrument?) Manchmal macht dann jemand ein Wortspiel, weil tocar sowohl „berühren“ als auch – in Bezug auf ein Instrument – „spielen“ heißt. Jemand sagt zum Beispiel: La guitarra la puedo tocar, pero no sé tocarla (übersetzt etwa: „Ich kann die Gitarre berühren, aber ich kann sie nicht spielen.“) Ein weitere Gesprächsteilnehmerin sagt dann, dass sie ein paar Akkorde gelernt hat (sé tocar unos acordes), aber eben nicht Noten lesen kann (pero no sé solfeo / leer partituras). Andere sagen dann: Lo aprendí en el cole con la flauta dulce, pero he olvidado todo. (Ich habe es in der Schule mit der Blockflöte gelernt, aber alles vergessen.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

