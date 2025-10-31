Spanisch lernen: Was "el animal" mit Allerseelen und Zeichentrickfilmen zu tun hat

Die Vokabel el animal (das Tier) gehört zum Grundwortschatz für Spanischlernende. Auch die meisten Ausdrücke für häufige Tiere (Hund, Katze, Maus … siehe Vokabelkasten) lernen wir meist schon in den ersten Lektionen einer Fremdsprache. Was allerdings viele nicht wissen: Das Wort animal ist sprachlich mit der „Animation“ verwandt und hat auf diese Weise auch eine Verbindung zu den Festtagen rund um Allerseelen (auf Spanisch: Día de los Fieles Difuntos, auf Mallorquinisch: Dia de les Ànimes).

Der Begriff animal kommt vom Lateinischen anima, was so viel wie „Lebenshauch“ (auf Spanisch: el soplo vital) oder „Seele“ (el alma) bedeutet. Im Vergleich zu lebloser Materie sind animales (Tiere) also Lebewesen (seres vivos), die atmen (respirar). Auf Deutsch kennen wir den sprachlich verwandten Begriff der „Reanimation“, also der Wiederbelebung (la reanimación). Auch Animateure im Hotel sollen „Leben“ (la vida) in die Bude bringen. Der schöne spanische Ausdruck für „Zeichentrickfilm“ lautet la película de dibujos animados, was wörtlich übersetzt so etwas wie „Film der zum Leben erweckten Zeichnungen“ bedeutet.

Spezieller Ausdruck für die Seele von Verstorbenen

Auch auf Mallorca feiern dieser Tage viele Kinder und Erwachsene Halloween und verkleiden sich (disfrazarse) als bruja (Hexe), vampiro (Vampir) oder fantasma (Gespenst). Traditionell gedenkt man aber den Heiligen (Allerheiligen = Todos los Santos) und den Verstorbenen (difuntos). Sprachlich interessanter ist für uns in diesem Zusammenhang das mit den Seelen. Denn die Seele ist auf Spanisch eigentlich el alma. Es gibt aber auch den Ausdruck el ánima, der spezifisch die Seele von Verstorbenen (los difuntos) beschreibt, die sich nach katholischem Glauben noch im Fegefeuer (el purgatorio) befinden und für die es zu beten (rezar, orar) gilt, um sie schneller von den Qualen zu erlösen, die sie dort erleiden. Bei Allerseelen wird traditionell diesen ánimas gedacht.

Etwas weniger spooky: Wenn wir jemanden aufmuntern (animar) wollen, sagen wir auf Spanisch ¡Ánimo! Auf Deutsch würden wir vielleicht ein „Kopf hoch, wird schon!“ benutzen oder ein „Nur Mut!“

