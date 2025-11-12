Spanisch lernen: So sprechen Sie offene Fragen und Unklarheiten an

Wir kennen auf Deutsch den Ausdruck „inkognito reisen“, der sich meist auf bekannte Persönlichkeiten bezieht, die „unerkannt“ bleiben wollen. Die Wendung gibt es in dieser Bedeutung auch auf Spanisch: El cantante viajó de incógnito. (Der Sänger reiste inkognito.) Aber wesentlich häufiger begegnen wir im spanischsprachigen Alltag dem weiblichen Substantiv la incógnita, das wir grob mit „die Unbekannte“ übersetzen können.

Dabei geht es nicht um „eine unbekannte Person“ (persona desconocida), sondern um die „Unbekannte“ im Sinne einer „Variablen“. Man kann zum Beispiel den Kostenvoranschlag (el presupuesto) einer Reise nicht berechnen, wenn es noch demasiadas incógnitas (zu viele Ungewissheiten) gibt: ¿Cuántas personas? (wie viele Personen?), ¿en barco o en avión? (mit dem Schiff oder per Flugzeug?) ¿y por cuántos días? (und für wie viele Tage?).

Dinge, die uns Rätsel aufgeben

Manchmal gehen die incógnitas über solch schnöde „unbekannte Größen“ hinaus. Dann geht es im weiteren Sinne um „Unklarheiten“, möglicherweise „mit Absicht offengelassene Fragen“, „ungelöste Dinge“ oder „Ungereimtheiten“, die uns „Rätsel“ aufgeben. Ein aktuelles Beispiel sind die Aussagen des jüngst zurückgetretenen valencianischen Ministerpräsidenten Carlos Mazón, der auch ein Jahr nach den inundaciones de la DANA de 2024 (die durch den Kaltlufttropfen ausgelösten Überschwemmungen) keine überzeugenden Antworten darauf gegeben hat, was er eigentlich gemacht hat, während große Teile seiner Region im Schlamm versanken und 229 Menschen ums Leben kamen.

Die Kritik: Su discurso anunciando la dimisión (seine Rede zur Rücktrittserklärung) deja muchas incógnitas (lässt viele Fragen offen/gibt viele Rätsel auf). Die wohl wichtigsten: ¿Por qué los responsables en la Generalitat tardaron tanto en enviar la alerta? (Warum brauchten die Verantwortlichen in der valencianischen Regionalregierung so lange, um die Warn-SMS zu verschicken?) ¿Y por qué el presidente de la Generalitat decidió ese día reunirse durante horas con una periodista? (Und warum entschied sich der Ministerpräsident an dem Tag dazu, sich stundenlang mit einer Journalistin zu treffen?)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

