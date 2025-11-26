Spanisch lernen: So unterscheiden Sie eineiige, zweieiige und astrologische "Zwillinge"

Da ist das Deutsche vielleicht etwas umständlich oder zumindest unpräzise: Erzählt uns jemand im Gespräch, dass zwei Personen Zwillinge sind, müssen wir nachfragen: ein-ei-ig oder zwei-ei-ig? Und über diese beiden Zungenbrecher-Wörter stolpern wir noch dazu jedes Mal beim Lesen, Schreiben oder Sprechen. Viel präziser hingegen auf Spanisch: Eineiige Zwillinge werden los gemelos oder las gemelas genannt und zweieiige Zwillinge los mellizos oder las mellizas.

Wie war noch einmal der Unterschied? Los gemelos se originan de un solo óvulo fecundado, resultando en individuos genéticamente idénticos del mismo sexo. (Eineiige Zwillinge entstehen aus einer einzigen befruchteten Eizelle, was zu genetisch identischen Individuen gleichen Geschlechts führt). Los mellizos provienen de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes. (Zweieiige Zwillinge stammen aus zwei Eizellen, die von zwei unterschiedlichen Spermien befruchtet wurden.) Comparten un cincuenta por ciento de sus genes. (Bei ihnen stimmen 50 Prozent der Gene überein.) Pueden ser de sexos distintos y su parecido es similar al de hermanos de embarazos diferentes. (Sie können unterschiedlichen Geschlechts sein, und ihre Ähnlichkeit entspricht Geschwistern aus unterschiedlichen Schwangerschaften.)

Seelenverwandte sind "Zwillingsseelen"

Die spanische Sprache bietet in diesem Zusammenhang noch einen Schatz: die sogenannte alma gemela. Wörtlich müssten wir das mit „Zwillingsseele“ übersetzen. Gemeint ist die Idee, dass es eine andere Person gibt, mit der wir eine „Seelenverwandtschaft“ spüren. Als Deutschsprechende erkennen wir an: Eres mi alma gemela (wörtlich: „Du bist meine Zwillingsseele“) klingt tausendmal stärker als „Wir sind seelenverwandt“.

Für das Sternzeichen (el signo zodiacal/el signo del Zodiaco) „Zwillinge“ sagen die Spanier übrigens weder gemelo noch mellizo, sondern gémenis. Bitte übersetzen Sie folgenden Satz ins Deutsche: Los dos somos gémenis y nos entendemos como almas gemelas, sin ser gemelos ni mellizos. Richtig: „Wir haben beide das Sternkreiszeichen Zwilling und verstehen uns wie zwei Seelenverwandte, sind aber weder eineiige noch zweieiige Zwillinge.“

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

