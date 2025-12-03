Spanisch lernen: So erklären Sie auf Mallorca die Adventsbräuche aus Deutschland

In Palma und anderen Inselorten ist die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet (se han encendido las luces de Navidad). In den Läden (en los comercios) dominiert die Weihnachtsdeko (la decoración navideña). Und wir werden mit Werbung für den Black Friday (el black friday) überschüttet. Mit anderen Worten: Die Weihnachtssaison (la temporada navideña) hat begonnen. Während die Spanier schon bald ihren Weihnachtsbaum (el árbol de Navidad) aufstellen – traditionell während des puente de diciembre (also über die spanischen Feiertage am 6. und 8. Dezember) – beginnt für viele Deutsche erst einmal der Advent (el Adviento). Um die Bräuche (las costumbres) zu erklären, brauchen Sie ein paar wichtige Redewendungen.

Cada familia tienes sus tradiciones propias. (Jede Familie hat ihre eigenen Traditionen.) En Alemania es una época muy oscura y fría. (In Deutschland ist es eine sehr dunkle und kalte Zeit.) Así que las velas y el tiempo compartido en casa juegan un papel importante. (Deswegen spielen Kerzen und gemeinsam verbrachte Zeit zu Hause eine wichtige Rolle.) Decorar la casa (das Zuhause schmücken), hacer manualidades en familia (mit der Familie gemeinsam basteln) y hacer galletas de Navidad (und Weihnachtsplätzchen backen). También hay muchos conciertos de música clásica y mercadillos de Navidad. (Es gibt auch viele Konzerte mit klassischer Musik und Weihnachtsmärkte.) No tenemos mucha costumbre de lotería de Navidad. (Die Weihnachtslotterie ist bei uns eher nicht so verbreitet.)

Der Countdown für das Weihnachtsfest

En cierta medida, el Adviento es como una cuenta atrás para la Navidad. (In gewisser Weise ist der Advent wie ein Countdown / Herunterzählen für das Weihnachtsfest.) Bueno, o mejor dicho como una cuenta adelante. (Oder besser gesagt: wie ein Hochzählen.) Cada día de diciembre los niños abren una puerta del calendario de Adviento. (Jeden Tag im Dezember öffnen die Kinder ein Türchen im Adventskalender.) Y durante los cuatro domingos antes del día veinticinco se encienden, una tras otra, las cuatro velas en la corona de Adviento. (Und während der vier Sonntage vor dem 25. werden, eine nach der anderen, die vier Kerzen auf dem Adventskranz angezündet.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

Abonnieren, um zu lesen