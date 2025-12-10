Spanisch lernen: So philosophieren Sie über Glühwein und deutsche Bräuche auf Mallorca

Sie stehen auf einem der zahlreichen mallorquinischen Weihnachtsmärkte (el mercadillo navideño, mercadillo de Navidad). Wenn Sie entsprechend luftig gekleidet sind, ist Ihnen vielleicht kalt genug, um einen „Glühwein“ zu bestellen: ¡Un vino caliente, por favor! (Einen Glühwein, bitte!) Und selbst, wenn Sie noch nicht meisterhaft Spanisch sprechen, verstehen Sie wahrscheinlich die aus der Heimat bekannte Anweisung: Son cuatro euros por el vino y cinco euros de depósito por la taza, que luego se devuelven. (Das macht vier Euro für den Wein und für die Tasse fünf Euro Pfand , die später zurückgegeben werden.)

Sie kommen ins Gespräch über einst exotische Gewürze (especias exóticas) wie Zitronenabrieb (la ralladura de limón), Orangenschale (la piel de naranja), Zimt (la canela), Nelken (los clavos), Sternanis (el anís estrellado), Ingwer (el jengibre), Muskatnuss (la nuez moscada) und Kardamom (el cardamomo). Und Sie sagen: Se siente extraño ver costumbres tan alemanas en Mallorca. (Es fühlt sich komisch an, so deutsche Traditionen auf Mallorca zu sehen.)

Anspruchsvolle Themen machen hungrig

Im Glühweinkreis diskutieren Sie über mit bestimmten Ländern assoziierte Gerichte: ¿Hay que ser mexicano para abrir un restaurante mexicano? (Muss man Mexikaner sein, um ein mexikanisches Restaurant zu eröffnen?) Ahora la nueva tendencia es abrir restaurantes de ramen. (Der neue Trend ist jetzt, Ramen-Restaurants zu eröffnen.) Es un plato japonés, pero la mayoría de los dueños de los restaurantes son chinos. (Das ist ein japanisches Gericht, aber die meisten Restaurantbetreiber sind Chinesen.) ¿Es apropiación cultural? (Ist das kulturelle Aneignung?) ¿Y si el origen del ramen japonés fueron las sopas chinas? (Und wenn der Ursprung der japanischen Ramen die chinesischen Suppen waren?)

So anspruchsvolle Themen machen hungrig, und Ihre Freunde schlendern in Richtung Wurststand. Verantwortungsbewusst mahnen Sie: Salchicha de curry después de tres vinos calientes no sienta nada bien. (Currywurst auf drei Glühwein bekommt überhaupt nicht gut.) ¡Hacedme caso, soy alemán!(Hört auf mich, ich bin Deutscher!) Hablo por experiencia. (Ich spreche aus Erfahrung.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

