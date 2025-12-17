Spanisch lernen: So diskutieren Sie über die Risiken von Social Media

Hilfe oder Gefahr? Werkzeug oder Falle? Das „Netz“ (la red) hatte eigentlich schon immer diese doppelte Bedeutung. Fischer (los pescadores) werfen es aus, die Fische (los peces) „verfangen“ sich darin. Das Verb enredarse (wörtlich „sich einnetzen“) bedeutet „hängen bleiben“, „sich verheddern“, „sich verstricken“ oder „durcheinanderkommen“. Aber es gibt eben auch das Netz, das den Zirkuskünstler (el artista de circo) auffängt oder einen Mitmenschen davor schützt, zu tief abzustürzen: tener una red de apoyo bedeutet „ein unterstützendes Netzwerk“ zu haben, einen „Unterstützerkreis“.

Auch im Begriff redes sociales (der spanische Ausdruck für „Social Media“ oder „soziale Netzwerke im Internet“) steckt diese Doppeldeutigkeit von Hilfe (el apoyo) und Gefahr (el peligro). Die Plattformen (las plataformas) helfen uns dabei, viele Freunde (los amigos) zu finden. Aber wir können uns auch „verheddern“ und darin „hängen bleiben“. Und genauso gibt es in der virtuellen Welt (el mundo virtual) Fischer, die ihre „Netze“ auswerfen, und digitale Fallen, in die wir tappen können.

Ein paar nützliche Phrasen

Die Diskussion über die Risiken (los riesgos) dieser redes sociales ist natürlich nicht neu. Aber eine Nachricht belebt die Debatte in dieser Woche neu: Entra en vigor en Australia la prohibición de las redes sociales a niños y adolescentes menores de dieciséis años. (In Australien tritt das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft.) Y el mundo observa y especula sobre las consecuencias. (Und die Welt schaut zu und spekuliert über die Folgen.)

Für die mit Sicherheit anstehenden Gespräche mit Ihren spanischsprachigen Freunden auf Mallorca sollten Sie schon mal ein paar Phrasen bereithaben: Ya era hora, espero que en Europa hagamos lo mismo. (Das wurde Zeit, ich hoffe, dass wir in Europa dasselbe tun.) Es un peligro para los adolescentes. (Es ist eine Gefahr für die Jugendlichen.) Crea adicción. (Es macht abhängig). Hecha la ley, hecha la trampa. (Wo es ein Gesetz gibt, gibt es auch eine Lücke.) Será imposible controlarlo. (Es wird unmöglich sein, das zu kontrollieren.) Lo prohibido llama la atención aún más. (Das Verbotene lockt nur noch mehr.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

