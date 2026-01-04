Worte des Jahres
Spanisch lernen mit der MZ: So blicken Sie durch, wenn es ums Bezahlen geht
Arancel ist der „Zoll“ und dank Donald Trump das Wort des Jahres für die spanische Fundéu-Stiftung. Dabei kann einen die Vielzahl der Begriffe für Dinge, die man bezahlen muss, ganz schön verwirren
Wenn wir am Flughafen (el aeropuerto) oder Hafen (el puerto) eines spanischsprachigen Landes ankommen, sehen wir möglicherweise das Wort aduana. Wer es im Wörterbuch nachschlägt, findet die Übersetzung „Zoll“. Gemeint ist aber eher die Institution, also das „Zollamt“. Der „Zollbeamte“ ist entsprechend ein funcionario de aduanas. Und „etwas durch den Zoll bringen“ oder „durch den Zoll kommen“ heißt pasar la aduana.
Wort des Jahres
Die Gebühr, die man dem Zollamt zahlen muss, sind entweder los derechos de aduana (übersetzt etwa die „Zollrechte“) oder el arancel / los aranceles. Dieser Ausdruck war vielen Spaniern zwar halbwegs geläufig, aber im Jahr 2025 war er, aufgrund der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, plötzlich allgegenwärtig. Monatelang prägten la guerra arancelaria (der Zollkrieg) und die arancelazos (umgangssprachlich für „hohe Strafzölle“) die Schlagzeilen.
Und nun ist arancel somit das „Wort des Jahres“ für die Fundéu. Diese Stiftung informiert im Auftrag der Sprachakademie Real Academia Española (RAE) und der Nachrichtenagentur Efe tagesaktuell über die korrekte Verwendung spanischer Ausdrücke. Und jeweils im Dezember veröffentlicht sie zusammen mit der palabra del año eine Liste mit elf weiteren im Jahr 2025 wichtigen Ausdrücken, die die vergangenen zwölf Monate sprachlich bestimmt haben.
Viele Worte, eine Pflicht
Doch zurück zum arancel. Es ist nur eines von vielen Worten, die am Ende bedeuten, dass wir etwas zahlen (pagar) müssen. Manchmal hat man das Gefühl, dieser Wortreichtum soll uns verwirren, damit wir nie genau wissen, für was wir gerade blechen: Im Geschäft (en una tienda) ist es der Preis (el precio), den wir bezahlen. Die Preise unseres Telekommunikationsanbieters sind tarifas (Tarife, Preisliste). Oft sind es ja inzwischen tarifas planas, also „Flatrates“ für Telefongespräche und Datennutzung. Regelmäßig abgebuchte „Beiträge“, „Gebühren“ oder „Raten“ werden wahlweise cuotas, tributos, contribuciones, aportaciones oder tasas genannt. Die Steuern sind normalerweise los impuestos. Die Jahreseinkommenssteuer heißt aber oft renta, was verwirrenderweise auch „Rente“, „Miete“, „Pacht“, „Einkommen“ oder „Ertrag“ heißen kann.
Abonnieren, um zu lesen
- Wintereinbruch auf Mallorca: Schnee, Minusgrade und Sturmböen erwartet
- Zum ersten Mal bei 'Goodbye Deutschland': Diese Mallorca-Auswanderer wollen ein Pilates-Café eröffnen
- Trauer auf Mallorca: Deutscher Auswanderer Ronald B. stirbt über ein Jahr nach Prügelattacke
- Direkt am Meer: Abriss eines Schandflecks im Urlaubsort Bendinat beschlossen
- Heilige Drei Könige in Palma: Der Umzug nimmt in der Motorworld Gestalt an
- Koffer abgestellt und weggerannt: Passagier löst Bombenalarm am Flughafen Mallorca aus
- Promi-Magnet und Kultküche: Betreiberwechsel im Celler Son Toreó in Sineu nach 93 Jahren
- Anwohner entnervt: Alarmanlage eines Hotels an der Playa schrillt seit Wochen ohne Pause