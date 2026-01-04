Spanisch lernen mit der MZ: So blicken Sie durch, wenn es ums Bezahlen geht

Wenn wir am Flughafen (el aeropuerto) oder Hafen (el puerto) eines spanischsprachigen Landes ankommen, sehen wir möglicherweise das Wort aduana. Wer es im Wörterbuch nachschlägt, findet die Übersetzung „Zoll“. Gemeint ist aber eher die Institution, also das „Zollamt“. Der „Zollbeamte“ ist entsprechend ein funcionario de aduanas. Und „etwas durch den Zoll bringen“ oder „durch den Zoll kommen“ heißt pasar la aduana.

Wort des Jahres

Die Gebühr, die man dem Zollamt zahlen muss, sind entweder los derechos de aduana (übersetzt etwa die „Zollrechte“) oder el arancel / los aranceles. Dieser Ausdruck war vielen Spaniern zwar halbwegs geläufig, aber im Jahr 2025 war er, aufgrund der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, plötzlich allgegenwärtig. Monatelang prägten la guerra arancelaria (der Zollkrieg) und die arancelazos (umgangssprachlich für „hohe Strafzölle“) die Schlagzeilen.

Und nun ist arancel somit das „Wort des Jahres“ für die Fundéu. Diese Stiftung informiert im Auftrag der Sprachakademie Real Academia Española (RAE) und der Nachrichtenagentur Efe tagesaktuell über die korrekte Verwendung spanischer Ausdrücke. Und jeweils im Dezember veröffentlicht sie zusammen mit der palabra del año eine Liste mit elf weiteren im Jahr 2025 wichtigen Ausdrücken, die die vergangenen zwölf Monate sprachlich bestimmt haben.

Viele Worte, eine Pflicht

Doch zurück zum arancel. Es ist nur eines von vielen Worten, die am Ende bedeuten, dass wir etwas zahlen (pagar) müssen. Manchmal hat man das Gefühl, dieser Wortreichtum soll uns verwirren, damit wir nie genau wissen, für was wir gerade blechen: Im Geschäft (en una tienda) ist es der Preis (el precio), den wir bezahlen. Die Preise unseres Telekommunikationsanbieters sind tarifas (Tarife, Preisliste). Oft sind es ja inzwischen tarifas planas, also „Flatrates“ für Telefongespräche und Datennutzung. Regelmäßig abgebuchte „Beiträge“, „Gebühren“ oder „Raten“ werden wahlweise cuotas, tributos, contribuciones, aportaciones oder tasas genannt. Die Steuern sind normalerweise los impuestos. Die Jahreseinkommenssteuer heißt aber oft renta, was verwirrenderweise auch „Rente“, „Miete“, „Pacht“, „Einkommen“ oder „Ertrag“ heißen kann.

