Spanisch lernen: So fachsimpeln Sie auf Mallorca über "Stranger Things"

La serie ha terminado. (Die Serie ist zu Ende.) Para siempre. (Für immer.) Bueno, eso es lo que dicen. (Na ja, das sagen sie zumindest.) Wer dieser Tage auf Mallorca das Gespräch über die Serie „Stranger Things“ beginnt, sollte ein paar Dinge berücksichtigen: Erstens muss man akzeptieren, dass Spanier den englischsprachigen Titel der Serie auf ihre Art aussprechen, also mit einem angehauchten ä-Laut vorweg, etwa „ästranger things“. Üben Sie das ruhig, bevor Sie das Gespräch beginnen. Zweitens sollte man sich vergewissern, ob der Gesprächspartner überhaupt zu den Eingeweihten gehört: ¿Oye, eres de Stranger Things? Der Satz lässt sich etwa übersetzen mit „Sag mal, gehörst du zu den Stranger-Things-Schauern?“ Oder mit anderen Worten: Kann ich mit dir über Demogorgons (los demorgorgons), psychokinetische Fähigkeiten (las habilidades psicoquinéticas) und die Anderswelt (el mundo del revés) sprechen?

Und drittens mag niemand Spoiler, also erst abchecken: ¿Ya has visto el final? (Hast du das Ende schon gesehen?) Dann beginnt die Unterhaltung: ¿Qué te ha parecido la última temporada? (Wie fandest du die letzte Staffel?) Manche finden alles chulo (cool) oder súper guay (echt super). Andere werden vielleicht antworten: No sé, me esperaba más del final. Después de tanto tiempo. (Ich weiß nicht, ich hatte vom Ende mehr erwartet, nach so langer Zeit.) Esta serie me ha acompañado durante diez años de mi vida. Es el fin de una era. (Diese Serie hat mich zehn Jahre meines Lebens begleitet. Es ist das Ende einer Ära.)

Filmzitate in der Alltagssprache

Manche Sätze dieser Ära werden jedenfalls in die Alltagssprache übergehen, ohne dass allen immer bewusst ist, dass es Filmzitate sind. Dazu gehört die goldene Regel (la regla de oro), die uns Eleven, beziehungsweise „Elfi“ (auf Spanisch heißt sie wie die spanische Zahl Once), eintrichtert: ¡Los amigos no mienten! (Freunde lügen nicht!) Und natürlich erinnern wir uns dank der Serie daran, wie man per Funk spricht: ¿Me recibes? / ¿Me copias? (Hörst du mich? Verstanden?) Te recibo. / Te copio. (Ich höre dich. / Verstanden) und ¡Cambio! (auf Deutsch nutzen wir das englische „Over“). Oder passend zum Ende der Serie: Cambio y corto! (Over and out!)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

