Spanisch lernen: Warum Sie diesen Ausdruck für "es tut mir leid" auf Mallorca besonders oft hören

Das spanische Verb saber hat zwei grundsätzlich verschiedene Bedeutungen, denn es kann entweder „wissen“ oder „schmecken“ heißen. Wenn wir uns heute mit dem Ausdruck me sabe mal beschäftigen, geht es um diese zweite Bedeutung, denn der Satz ließe sich wörtlich mit „es schmeckt mir schlecht“ übersetzen, bedeutet aber so viel wie „es tut mir leid“ oder „ich bedaure“.

Eine typische Anwendung für diesen Ausdruck ist die missliche Lage, in der uns jemand um einen Gefallen bittet und wir aber absagen müssen. Der beste Freund auf der Insel fragt uns: Este fin de semana estaremos de mudanza. ¿Nos podrías echar una mano? (Dieses Wochenende ziehen wir um. Könntest du uns zur Hand gehen?) Und wir müssen leider antworten: Me sabe muy mal. Pero el viernes tengo que viajar a Barcelona y no vuelvo hasta el lunes. (Es tut mir sehr leid. Aber am Freitag muss ich nach Barcelona reisen, und ich komme erst am Montag zurück.)

Steigerung: "Me sabe fatal"

Oder wir haben selbst zu einem Abendessen eingeladen und einer der Gäste schreibt kurz vorher: Hola, me ha surgido un imprevisto y no puedo venir a la cena. Me sabe mal. (Hallo, mir ist etwas dazwischengekommen, und ich kann nicht zum Abendessen kommen. Es tut mir leid.) Als Steigerung kann man auch sagen me sabe fatal (also wörtlich: „das schmeckt mir fatal“).

Wer sein Spanisch nicht auf Mallorca gelernt hat, sondern zum Beispiel in Lateinamerika oder auf dem Festland, könnte über den Ausdruck stolpern. Denn er wird auf den Balearen und in anderen katalanischsprachigen Gegenden Spaniens viel häufiger benutzt als anderswo.

Manche behaupten gar, dass es sich um eine falsche Übersetzung der katalanischen Redewendung em sap greu (wörtlich: „mir schmeckt es schwer / schwerwiegend“) handelt. Und dass es auf Spanisch korrekter sei, gebräuchlichere Synonyme wie lo lamento (ich bedaure) oder lo siento (es tut mir leid) zu benutzen. Die Real Academia Española (also die „Königliche Spanische Akademie“ und somit die oberste Sprachhüterin) sieht das allerdings anders und hat entschieden, dass es sich – nicht nur auf Mallorca – um eine gültige spanische Ausdrucksweise handelt.

