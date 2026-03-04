Spanisch lernen: "Wer zuletzt kommt, ist doof!" – Warum das in Spanien viel mehr ist als ein Kinderspruch

Vorweg eine These: Sobald Sie in der Lage sind, die spanische Redewendung tonto el último situationsbezogen korrekt anzubringen, haben Sie einen großen Schritt nach vorne gemacht, auf diesem unseren niemals endenden Weg, das Land und seine Menschen zu verstehen. Also lohnt es sich, diese Phrase etwas genauer zu betrachten.

Beginnen wir bei den Einzelteilen: Das Adjektiv tonto heißt „dumm“ oder „doof“. Als Substantiv (el tonto) beschreibt es also einen „Dummkopf“ oder „Trottel“. Der zweite Teil des Ausspruchs – el último – ist schlicht „der Letzte“. Die wörtliche Übersetzung von tonto el último wäre also „dumm (ist) der Letzte“. Und in diesem wörtlichen Sinne wird der Ausruf tatsächlich spielerisch unter Kindern benutzt. Irgendjemand aus der Gruppe läuft los und sagt „Wer zuletzt kommt, ist doof!“ Der Wettlauf beginnt, der Letzte wird ausgelacht.

Die tonto-el-último-Mentalität

Noch häufiger wird der Spruch aber leicht ironisch benutzt, um eine tonto-el-último-Mentalität zu beschreiben. Folgende Situation: Eigentlich hatte sich an der Bushaltestelle (la parada de bus) eine halbwegs übersichtliche Menschenschlange (una cola) gebildet. Aber bei Ankunft des Busses nach Port de Sóller drängeln sich ein paar ältere Damen dreist vor (se cuelan), sodass Sie und ein paar andere rücksichtsvolle Menschen, draußen stehen bleiben. Wenn nun jemand tonto el último zischt, könnte das eine Kritik am Egoismus besagter señoras (Damen) sein. Mit dem Spruch kann man sich aber auch über sich selbst ärgern, weil man nicht egoistisch genug gehandelt hat und auf den nächsten überfüllten Bus warten muss.

Die tonto-el-último -Mentalität amüsiert sich über den, der aus Rücksicht auf Regeln oder Ethik vor etwas zurückschreckt, das andere dann aber tun: Parken in zweiter Reihe? Oder sogar Parken auf einem gerade unbenutzten Behindertenparkplatz? Man könnte übersetzen mit: „Machen doch alle!“ Oder: „Wenn ich das nicht tue, dann tut es jemand anders zuerst und ich bin wieder der Gelackmeierte.“ Ein Spruch also an dieser Gratwanderung zwischen Moral und gesundem Egoismus, die in anderen Gesellschaften mitunter anders verläuft als von der Heimat gewohnt.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

