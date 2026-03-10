Mallorca mal anders: So wird der Urlaub zur Sprachreise

Wie wäre es mal mit einem etwas anderen Mallorca-Urlaub? Statt am Strand zu liegen, im Klassenzimmer pauken. Statt die Kamera einzupacken, lieber das Mäppchen mitnehmen. Mit einer Sprachreise lassen sich Ferien und Spanischlernen verbinden.

Gerade das macht das Angebot besonders attraktiv. Wer in Deutschland Bildungsurlaub beantragt, kann sich – je nach Bundesland – für mehrere Tage im Jahr von der Arbeit freistellen lassen, um an einem anerkannten Sprachkurs teilzunehmen. Das Gehalt wird in dieser Zeit weitergezahlt. Auf Mallorca bieten mehrere Sprachschulen Kurse inklusive Unterkunft an. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit darüber, wo sich auf der Insel Urlaub und Spanischlernen verbinden lassen.

Dialog Sprachreisen

In der Sprachschule Maxx Institutes starten die Intensivkurse jeden Montag und dauern von 9.30 bis 13.05 Uhr. „Außer an Weihnachten, da machen wir zu“, sagt eine Mitarbeiterin der MZ am Telefon.

Schülerinnen und Schüler von Level A1 bis B2 können einen Aufenthalt auf Mallorca mit dem Lernen oder Verbessern einer Sprache verbinden – von einer bis zu 24 Wochen. Dialog Sprachreisen bietet dabei Pakete aus Sprachkurs und Unterkunft an: Ab 649 Euro pro Woche können Teilnehmende in einem Privathaushalt im Einzelzimmer mit Halbpension unterkommen. Die einheimischen Gastgeber stellen Bettwäsche und Handtücher. Die Entfernung zur Schule beträgt etwa 20 bis 30 Minuten zu Fuß oder mit dem Bus. Zudem ist eine Kaution von 200 Euro zu hinterlegen.

Neben dem Unterricht organisiert die Sprachschule – je nach Jahreszeit und Gruppengröße – ein Rahmenprogramm, etwa eine Stadttour in Palma, Museumsbesuche oder Tagesausflüge nach Sóller. „Wir versuchen, mindestens einmal im Monat einen größeren Ausflug oder eine Aktivität anzubieten“, sagt die Mitarbeiterin. So könnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Gelernte anwenden.

Für über 50-Jährige bietet die Sprachschule ein ähnliches Programm an: Zusätzlich zu den 20 wöchentlichen Sprachlektionen umfasst der Kurs weitere zehn Einheiten in Form von Gruppenaktivitäten am Nachmittag. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausflüge nach Valldemossa oder Besuche von Museen und Wochenmärkten. Angeboten wird der Kurs im Mai sowie im Oktober und November. Weitere Informationen gibt es hier.

Sprachschule Aktiv

In Santa Ponça bietet die Sprachschule Aktiv ab jedem Montag Intensivkurse für Anfänger bis Fortgeschrittene an. „Der Unterricht findet in der Regel entweder in den Privaträumlichkeiten unserer Lehrkräfte oder direkt in den Unterkünften der Kunden statt“, erklärt Iryna Basarab von der Sprachschule Aktiv. Die Interessierten kommen in einer Wohnung direkt am Meer unter, in der bis zu vier weitere Personen übernachten können. Zudem gibt es auch einen Pool.

Die Kurse finden von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr statt. Am Nachmittag steht ein Rahmenprogramm bereit. Als Beispiele nennt die Sprachschule auf ihrer Website Grillabende, gemeinsames Kochen, Flamenco-Abende in der Spanischschule, Filmabende und andere kulturelle Aktivitäten, und eine City-Tour durch Palma.

Die Kursdauer beträgt eine bis vier Wochen. Der Preis pro Woche inklusive Unterkunft liegt bei 599 Euro.

Akzent Sprachschule

In Palmas Zentrum befindet sich die Akzent Sprachschule, zu der auch die größte deutsche Buchhandlung der Insel gehört. Sprachinteressierte können dort Bildungsurlaub absolvieren und von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr intensiv Spanisch lernen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung – etwa für Hausaufgaben oder zum Erkunden der Insel.

Die Sprachschule bietet ein Zwei-Wochen-Paket für 440 Euro an; die Unterkunft müssen die Teilnehmenden selbst organisieren. Einen Überblick über die Termine gibt es hier.

Die Akademie

Die Sprachschule Die Akademie in Palma bietet das ganze Jahr über Intensivkurse für Anfänger und Fortgeschrittene mit 30 Unterrichtsstunden pro Woche an. Die Kurse beginnen üblicherweise um 9.30 Uhr und enden gegen 14.30 Uhr oder 15.30 Uhr.

Mit einem Gesamtpreis (Kurs und Unterkunft) von etwa 650 bis 750 Euro pro Woche ist zu rechnen. Der Preis hängt von der jeweiligen Verfügbarkeit und der Saison ab. Laut Mitarbeiterin Natalia Poma sind zwei Wochen empfehlenswert. Während des Aufenthalts kommen die Teilnehmenden bei Gastfamilien unter, mit denen die Sprachschule seit Jahren zusammenarbeitet.

Neben dem Unterricht gibt es je nach Gruppenzusammensetzung und Jahreszeit ein kulturelles Rahmenprogramm. Dazu gehören unter anderem Besuche des Palacio de la Almudaina, Führungen durch das historische Zentrum von Palma sowie gemeinsame Abende in Tapas-Bars.

