Spanisch lernen: So wehren Sie sich auf Mallorca gegen nervige Schlaumeier-Argumente

Folgende Situation kennen Sie bestimmt aus eigener Erfahrung – entweder in der einen oder in der anderen Rolle: Person A besucht Person B und wirft in deren Küche (la cocina) einen Blick auf die Messer (los cuchillos). Das Gespräch beginnt dann etwa so: ¿Sabías que es más peligroso cortar con cuchillos desafilados que con cuchillos afilados? (Wusstest du, dass es gefährlicher ist, mit stumpfen Messern zu schneiden als mit scharfen?)

Im folgenden Dialog wird dann jede Ausrede (cada excusa) für stumpfe Messer (cuchillos sin filo) mit stichfesten Argumenten (argumentos sólidos) zunichtegemacht: Me da pereza. (Ich bin zu faul.) – Te ahorra tiempo en la cocina. (Es spart dir Zeit in der Küche.) Con mis cuchillos baratos no vale la pena. (Bei meinen billigen Messern lohnt sich das nicht.) – Cualquier cuchillo económico que corta vale más que uno caro que no corta. (Jedes noch so preiswerte Messer, das schneidet, ist mehr wert als ein teures, das nicht schneidet.) Me da miedo cortarme. (Ich habe Angst, mich zu schneiden.) – Con un cuchillo afilado tienes más control, menos riesgo de cortarte y si un día te cortas la herida será más limpia y cicatriza mejor. (Mit einem scharfen Messer hast du mehr Kontrolle, weniger Risiko, dich zu schneiden, und wenn du dich eines Tages doch schneidest, ist der Schnitt sauberer und verheilt leichter.)

"Du redest schon wie mein Schwager"

Schließlich hat Person B genug und kontert: ¡Mira, bonito! (Schau mal, mein Guter!) Empiezas a hablar como mi cuñado. (Du redest schon wie mein Schwager.) Tiene todo una batería de cuchillos diferentes. (Der hat ein ganzes Sortiment an verschiedenen Messern.) Que uno largo para el jamón, que otro japonés para el pescado y otros cinco súper caros para no sé qué. (Das eine ist lang und soll für den Schinken sein, das andere japanisch und für den Fisch und fünf weitere superteure für was weiß ich.)

Verwandte nachrichten

Lo que sé es que él pasa más tiempo afilándolos y criticando a su mujer cuando ella los pone al lavavajillas, que usándolos. (Was ich weiß, ist, dass er mehr Zeit damit verbringt, sie zu schärfen und seine Frau zu kritisieren, wenn diese sie in die Spülmaschine tut, als damit, die Messer wirklich zu benutzen.)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

Abonnieren, um zu lesen