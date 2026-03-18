Spanisch lernen: Eine Einführung in die hohe Kunst spanischer Wortverdopplung

Auf Deutsch machen wir das auch manchmal: ein Wort verdoppeln, um ihm so mehr Gewicht zu verleihen. Beispiele wären: „Im März ist das Licht auf Mallorca sehr, sehr schön.“ (En marzo, la luz en Mallorca es muy, muy bonita.) Oder: „Parken wird in Palma immer, immer schwieriger.“ (Aparcar en Palma se vuelve cada vez, pero cada vez más complido.) Aber die spanische Sprache ist in Sachen Wortverdopplung viel weiter entwickelt. Es ist eine richtige Kunst, die man in unterschiedlichen Bedeutungen als rhetorisches Mittel einsetzen kann. Zumindest sollte man sie verstehen, wenn Muttersprachler sie anwenden.

Auf Spanisch können wir zum Beispiel einfach ein Adjektiv verdoppeln, um es zu betonen: Este invierno me parece largo largo. (Wörtlich: „Dieser Winter erscheint mir lang lang“, gemeint ist natürlich „sehr lang“.) Das ist natürlich keine Schriftsprache, aber doch eine sehr übliche Wendung im Sprachalltag. El examen ha sido difícil difícil. (Die Prüfung war schwierig schwierig.) Manchmal können wir die Verdopplung auch mit einem pero (aber) einleiten. La nueva pareja de mi madre es un tío raro, pero raro raro. (Der neue Partner meiner Mutter ist ein komischer Typ, aber wirklich komisch komisch.)

Bei Substantiven geht es meist um Authentizität oder Qualität

Auch spanische Adverbien lassen sich hervorragend verdoppeln: Casi casi lo hemos logrado. (Wir haben es fast fast geschafft.) Oder: Si un desconocido te envía un enlace por correo, nunca nunca deberías abrirlo sin pensar. (Wenn ein Unbekannter dir einen Link mailt, solltest du ihn niemals nie, ohne nachzudenken, öffnen.) Deberías desconfiar siempre siempre y tener mucho mucho cuidado. (Du solltest immer immer misstrauisch sein und sehr, sehr vorsichtig sein.)

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Die Wiederholung von Substantiven erfüllt meist eine andere Funktion, die Betonung von Authentizität oder Qualität: Es un suelo de madera madera. („Das ist ein Boden aus Holz Holz.“ Gemeint ist wahrscheinlich „echtes Holz und kein Imitat“.) Me encanta tocar el piano, pero tiene que ser un piano piano. („Ich spiele gerne Klavier, aber es muss ein Klavier Klavier sein“ – kein Keyboard.) ¡Pero qué sabor! Eso sí es un vino vino. (Was für ein Aroma! Das ist wirklich ein Wein Wein!)

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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