Spanisch lernen: Was eine Bibliothek, ein Leseclub und Rafael Nadal miteinander zu tun haben

Heute geht es um eine großartige Bibliothek (la biblioteca), die wir online benutzen können, um einen Leseclub (un club de lectura), der uns beim Spanischlernen hilft, und um den Mallorquiner Rafael Nadal, der auch nach Ende seiner aktiven Tenniskarriere weiter die Menschen inspiriert. Wie das alles zusammenpasst? Lesen Sie weiter!

La biblioteca

Hauptziel des Instituto Cervantes ist es, die spanische Sprache und Kultur (la lengua y la cultura) weltweit zu vermitteln. Kein Wunder also, dass dieses Cervantes-Institut nicht nur über viele Präsenzbibliotheken weltweit verfügt, sondern auch über eine umfangreiche biblioteca virtual (Online-Bibliothek). Dort kann man sich E-Bücher (los libros electrónicos) ausleihen, Hörbücher (los audiolibros) vorlesen lassen oder natürlich in Zeitschriften (las revistas) und Zeitungen (los periódicos) schmökern.

El club de lectura

Zu den Veranstaltungen der Online-Bibliothek gehören auch Leseclubs (los clubes de lectura). Sie werden in verschiedene niveles eingeteilt: von principiante (Anfänger: A1, A2), über intermedio (Mittelstufe: B1, B2) bis avanzado (Fortgeschritte: C1, C2). Ein virtueller Leseclub funktioniert im Prinzip, wie man das auch in einer Präsenzbibliothek erwarten würde: Man verabredet sich, bestimmte Kapitel eines Buches zu lesen, und bespricht diese dann. Im Instituto Cervantes werden die Chats von einem Sprachlehrer angeleitet, der auch Vokabeln oder Verständnisfragen klärt. Außerdem organisieren die Lehrer auch Videokonferenzen (natürlich in spanischer Sprache) mit den Autoren oder mit Fachleuten zur Lektüre.

Rafael Nadal

Im relativ einfachen A2-Niveau wird gerade folgende Lektüre behandelt: Rafael Nadal. Dentro y fuera de la pista (Rafael Nadal. Auf dem Tennisplatz und außerhalb). Und wer sich jetzt schnell anmeldet, kann am Montag (23.3.) mit der Sportpsychologin Teresa Messía über das Buch und den mallorquinischen Sportler sprechen.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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