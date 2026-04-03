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Spanisch lernen: Warum der Mehrfachstecker in Spanien so einen unschmeichelhaften Namen hat

"El ladrón" ist meist "der Dieb", manchmal aber auch "der Mehrfachstecker". Wie es dazu gekommen ist

Mehrdeutig: Der Ausdruck „la regleta“ bedeutet „Mehrfachstecker“ oder „Lüsterklemme“. | F.: CÉZARO DE LUCA / EP

Mehrdeutig: Der Ausdruck „la regleta“ bedeutet „Mehrfachstecker“ oder „Lüsterklemme“. | F.: CÉZARO DE LUCA / EP

Tom Gebhardt

Tom Gebhardt

Die Grönländer haben viele Worte für Schnee. Das ergibt irgendwie Sinn. Die Deutschen kennen dafür unendlich viele Bezeichnungen für das Endstück eines Brotes (Knust, Knüstchen, Kappen, Knärzchen, Ränftl, Feeze, Mürggel, Scherzl, Giggel …). Auch das ist irgendwie verständlich. Aber warum gibt es in der spanischen Sprache so unübersichtlich viele Ausdrücke für den „Mehrfachstecker“?

Nähern wir uns zunächst dem Gegenstand, den wir auf Deutsch landläufig „Mehrfachstecker“ nennen: An dem einen Ende (en un extremo) finden wir den „Stecker“ an sich. Diesen nennen wir auf Spanisch entweder enchufe macho (also „männlicher Stecker“, der in den enchufe hembra = „weibliche Steckdose“ gesteckt wird) oder eindeutiger la clavija. In der Mitte (en el medio) ist das „Kabel“ (el cable), das den Mehrfachstecker gleichzeitig zur Verlängerung (el alargador, la extensión) macht. Am anderen Ende warten dann mehrere enchufes hembras (sagen wir mal „weibliche Stecker“ ohne Steckdose).

Die Geschichte des "Stromräubers"

Alles zusammen nennt man in Spanien oft la regleta. Das kann aber zu Verwirrungen führen, weil dasselbe Wort auch die „Lüsterklemme“ bezeichnet (dieses komische deutsche Wort kommt übrigens nicht von „lüstern“ und „verklemmt“, sondern vom französischen lustre = Kronleuchter). Für den Mehrfachstecker gibt es aber noch eine Vielzahl anderer spanischer Bezeichnungen. Zum Beispiel el multicontactos, la regleta multitoma, la zapatilla eléctrica, el alargador, el enchufe múltiple oder la extensión multitoma. Besonders verbreitet ist in Spanien auch der Ausdruck el ladrón, was eigentlich „der Dieb“ ist. Bolivianer sagen auch robacorriente (Stromräuber).

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Viele Gesprächspartner werden Ihnen erklären, dass der ladrón eher Mehrfachstecker ohne Verlängerungskabel bezeichnet. Aber nur wenige kennen den Grund, warum das Ding (mit oder ohne Kabel) „Dieb“ oder „Stromräuber“ genannt wird: Das kommt wohl aus der Zeit, als der Stromtarif nicht nach Verbrauch (el consumo) und Leistung (la potencia) berechnet wurde, sondern von der Anzahl der im Haus installierten Steckdosen abhing. Der Mehrfachstecker lud also zum Betrug am Stromanbieter ein.

Der Wortschatz zum Thema.

Der Wortschatz zum Thema. / MZ

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